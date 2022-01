ESPN-ova novica se je izkazala za preuranjeno. Tom Brady se na klice novinarjev ne odziva, prav tako ni sam podal nobene uradne informacije o koncu kariere. Kot poroča Jeff Howe iz revije The Athletic, pa je Brady poklical Buccaneerse in jim sporočil, da ni še niti blizu dokončne odločitve, ali bo končal kariero ali pa bo igral še naprej. Po zadnji tekmi sezone je dejal, da si bo vzel mesec dni za premislek. Predstavnik za stike z javnostjo pri Tampi Chris King je za Reuters dejal, da v klubu nimajo nobenih informacij o Bradyjevem statusu.

Oglasil pa se je njegov oče Tom Brady starejši: "Tommy še ni sprejel dokončne odločitve, take ali drugačne. Kdorkoli trdi drugače, se popolnoma moti." Z enakim odzivom je postregel tudi Bradyjev agent, Don Yee: "Razumem, da ljudi zanima, kaj bo s Tomovo prihodnostjo. Ni pomembno, ali so poročanja pravilna ali ne, Tom bo edini, ki bo sporočil, kakšni so njegovi načrti." In to se bo zgodilo kmalu, je za Reuters še dejal Yee.

Tom Brady’s father says Brady has NOT made a final decision yet on his retirement, per @MikeGiardi pic.twitter.com/rqbjJZjeaY — Bleacher Report (@BleacherReport) January 29, 2022

Osvojil sedem Super Bowlov, podal za 624 tochdownov

Večino kariere je igral za ekipo New England Patriots, zadnji dve sezoni pa je bil pri Tampa Bay Buccaneersih. Skupno je osvojil rekordnih sedem naslovov prvaka v ligi NFL, šest s Patriots in zadnjega z Buccaneers. V bogati karieri je Tom Brady poskrbel za številne rekorde. Ljubitelji in poznavalci ameriškega nogometa ga označujejo za najboljšega vseh časov. V 22-letni karieri je bil petkrat najkoristnejši igralec finala, trikrat najkoristnejši igralec lige, 15-krat pa je bil izbran na tekmo zvezd.

Tom Brady is unmatched 🐐



💍

💍

💍

💍

💍

💍

💍 pic.twitter.com/VfLCnNGICe — ESPN (@espn) January 29, 2022

Ob tem je s 624 podajami za zadetek (touchdown) vodilni na večni lestvici, prav tako je vodilni po številu podanih jardov (84.520), rekorder pa je tudi po številu zmag, zbral jih je 243. rady je po univerzitetni karieri, ko je igral za Michigan med letoma 1996 in 1999, v ligo NFL vstopil šele kot 199. izbrani igralec na naboru leta 2000. Kljub temu je takoj opozoril nase in nato osvojil šest naslovov z New Englandom (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018), prav tako pa je bil prvak tudi s Tampo (2020).

Pred dnevi se je poslovil še eden tistih, ki ga čaka v prihodnosti sprejem v hram slavnih, in sicer dolgoletni podajalec ekipe Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger.