Big Ben pospravil omarico, Brady se še odloča #video

Ben Roethlisberger je za Steelers igral 18 let in osvojil dva prstana. Foto: Reuters

Ben Roethlisberger je tudi uradno sporočil, da po 18 letih, star 39 let, končuje kariero podajalca v ligi NFL. Bil je eden od najboljših in najbolj priljubljenih igralcev v zadnjih dveh desetletjih. Medtem si je 44-letni Tom Brady vzel mesec dni za premislek o tem, ali bo vztrajal ali pa bo tudi on končal šampionsko pot.

Ben Roethlisberger je osvojil dva naslova prvakov lige NFL (2005 in 2008). Bil je 11. izbor nabora za ligo NFL leta 2004. Vseh 18 sezon je odigral za Pittburgh Steelers. "Ne vem, kako naj z besedami opišem, kaj mi je pomenil nogomet. In kakšen blagoslov je bil zame. Vem pa, da sem dal vse za ta šport. In sem hvaležen za vse, kar mi je dal," je v videosporočilu, ki ga je objavil na družabnih omrežjih, povedal priljubljeni Big Ben. "Prišel je čas, da pospravim omarico in kopačke. In da se posvetim otrokom in ženi."

Foto: Reuters Zahvalil se je družini, soigralcem, trenerjem, lastnikom kluba, navijačem za podporo. "Zlato-črni dres smo nosili s ponosom. Da sem si ga vsako nedeljo oblekel skupaj z brati, bo za vedno ena od mojih največjih radosti. Hvala navijačem Pittsburgha, najboljšim na svetu, ker ste me sprejeli in podpirali vsa ta leta. Nogomet je bil dar. Bogu se zahvaljujem, da sem ga lahko igral." Pri 39 letih ni več igral kot nekoč. Pred desetimi dnevi so izpadli na prvi tekmi letošnje končnice proti Kansas City Chiefs.

Tom Brady v ligi NFL igra že od leta 2000. Foto: Guliverimage Medtem si je pet let starejši Tom Brady, najboljši podajalec vseh časov, vzel mesec dni za razmislek. Lani se je s Tampo Bay Buccaneers osvojil sedmi Super Bowl, letos pa so izpadli v konferenčnem polfinalu. Dveletna pogodba s Tampo se mu je iztekla. Še vedno je v vrhunski pripravljenosti. Če bi letos osvojil še en prstan, bi skoraj zagotovo končal kariero. Odločitev bo sprejel skupaj z družino.