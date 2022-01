Mahomes brez Super Bowla, doma ga bodo igrali LA Rams

Na letošnjem Super Bowlu bodo igrali Los Angeles Rams in Cincinnati Bengals. Prvi so v konferenčnem finalu NFC z 20:17 premagali divizijskega tekmeca San Francisco 49ers, drugi pa v finalu AFC presenetili favorizirane Kansas City Chiefs (27:24).

Zmagovalci konference AFC so postali Cincinnati Bengals, prvič po letu 1988. Favorizirani Kansas City Chiefs so drugič v zadnjih štirih letih izgubili v konferenčnem finalu.

Začetek tekme je sicer kazal na povsem drugačen razplet. V prvih treh napadih na tekmi so se namreč Chiefs poigrali z Bengals. Trije napadi, trije touchdowni. Patrick Mahomes je tako rekoč plesal z žogo in podajal tudi v najtežjih položajih, Tyreke Hill in Travis Kelce pa sta lovila žoge z neverjetno lahkoto. Šele v četrtem napadu so jih tekmeci ustavili, in to v zadnji sekundi polčasa le jard pred končno cono. Lahko bi bilo že 28:10, a je ob polčasu tekma vendarle ostala še neodločena (21:10).

Po glavnem odmoru pa, kot bi ekipi zamenjali drese. Mahomes se je odločal za slabe podaje, ena od teh je bila prestrežena in Bengals so v tretji četrtini izenačili (21:21). Zadnja četrtina je pripadla obrambama, Mahomes in Joe Burrow sta večinoma iskala lastno preživetje. Hill in Kelce sta bila povsem neopazna. Kansas City se je znašel v zaostanku z 21:24, v zadnji sekundi pa je Harrison Butker zadel prosti strel za podaljšek (24:24). Burrow je v rednem delu tekme podal za 233 jardov, dva touchdowna in eno prestreženo žogo, Mahomes pa za 275 jardov, tri touchdowne in prestreženo žogo.

Razočaranje za enega največjih zvezdnikov lige Patricka Mahomesa. Foto: Reuters

Met kovanca za prvo žogo v podaljšku je sicer dobil Kansas City, a so prvi napad hitro zapravili. Lovilci so bili dobro pokriti in zato so mu že v tretji akciji prestregli podajo. Burrow in tekač Joe Mixon (88 jardov na tekmi) sta na drugi strani žogo varno pripeljala v rdečo cono in še na drugi tekmi zapored je prosti strel za zmago Cincinnatija zadel novinec Evan McPherson. Na koncu je bilo 27:24 za Bengals.

Zvezdniški LA Rams upravičili vlogo favorita

Matt Staford je po letih razočaranj v Detroitu z Rams že v prvi sezoni prišel na Super Bowl. Foto: Reuters Konferenco NFC pa so osvojili Los Angeles Rams, ki bodo tako druga ekipa, ki bo Super Bowl igrala na domačem stadionu. San Francisco 49erse so v bitki dveh obramb premagali z 20:17. Tekmo so sicer začeli slabo, saj je Matt Stafford vrgel prestreženo podajo v končni coni. Ob polčasu so njihovi divizijski tekmeci vodili z 10:7.

Konec tekme je bil ravno nasproten. Ob zaostanku za tri točke je v zadnji minuti prestreženo žogo podal Jimmy Garoppolo. Garoppolo je tekmo končal s 232 jardi, dvema touchdownoma in prestreženo podajo, Stafford pa s 337 jardi, touchdownoma in prestreženo podajo. LA je tako upravičil nakup šestih zvezdnikov v zadnjih nekaj sezonah.

Super Bowl LVI bo 14. februarja ob pol enih zjutraj na modernem stadionu v Ingelwoodu. Foto: Reuters

Finale konference lige NFL



AFC

Kansas CIty Chiefs : Cincinnati Bengals 24:27



NFC

Los Angeles Rams : San Francisco 49ers 20:17



*Super Bowl LVI bo 14. februarja.