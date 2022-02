Ves svet spremlja zimske olimpijske igre, v nedeljo pa se bo odvijal tudi največji ameriški športni dogodek. Pravzaprav je to tudi družabni in zabavni dogodek. Neuradni ameriški praznik. Samo na zahvalni dan Američani pojedo več. Na malih ekranih ga spremlja več kot 100 milijonov ljudi, cene oglasov gredo zato v nebo. Pa tudi cene vstopnic, saj najcenejša stane skoraj tri tisoč evrov. Pripravite se na spektakel! Super Bowl LVI!

To bo 56. veliki finale lige ameriškega nogometa, ko se bosta pomerila prvaka konferenc AFC IN NFC. Zgodil se bo v noči na ponedeljek ob 00.30. Tekmo pa bo prvič gostil moderni stadion SoFi v Inglewoodu pri Los Angelesu. Gradnja tega objekta je stala pet milijard evrov. V živo si bo ta športni dogodek lahko ogledalo kar 70 tisoč ljudi. Lani si je zaradi pandemije covid-19 veliki finale lige ameriškega nogometa ogledalo le 25 tisoč ljudi. Letos pa se bosta medsebojno pomerila zvezdniška zasedba Los Angeles Rams in presenečenje sezone Cincinnati Bengals. Šele drugič v zgodovini Super Bowla bo ena od ekip igrala na domačem stadionu (prvič je lani, ko so igrali v Tampi). Rams igrajo za svoj drugi Lombardijev pokal (peti nastop na Super Bowlu). Prvega so osvojili kot St. Louis Rams leta 1999. Bengals še niso osvojili Super Bowla, bodo pa na njem nastopili že tretjič in prvič po 34 letih.

Zakaj Super Bowl označujejo z rimskimi številkami in ne z letnico? Letošnji je 56., torej Super Bowl LVI. Pri navedbi letnic bi prišlo namreč do zmede − letošnja sezona je sezona 2021, Super Bowl pa se bo začel 13. februarja 2022.

Stadion SoFi v predmestju Los Angelesa bo prvič gostil Super Bowl. Foto: Guliver Image

Zvezdniški Ramsi in mladi Bengalsi

Aaron Donald Foto: Guliver Image Ramse vodi mlad, komaj 36-letni trener Sean McVay. Njihov podajalec je 34-letni Matt Stafford, ki so ga pred sezono pripeljali iz Detroita. Lovilec Cooper Kupp je bil izbran za najboljšega igralca napada. V obrambi pa izstopajo izkušeni zvezdniki Jalen Ramsey, Aaron Donald in Von Miller. V rednem delu sezone so dobili 12 od 17 tekem, v končnici pa izločili dva divizijska tekmeca, in sicer Arizono Cardinals in San Francisco 49er, ter branilce naslova Tampo Bay Buccaneers, na čelu z najboljšim podajalcem vseh časov Tomom Bradyjem. Ta je pred dnevi oznanil konec kariere, v kateri je enajstkrat igral na Super Bowlu in ga sedemkrat tudi osvojil.

Ja`Marr Chase Foto: Guliver Image Tudi Bengalse vodi zelo mlad trener. Zac Taylor ima 38 let. Prvič v zgodovini Super Bowla bosta oba glavna trenerja mlajša od 40 let. Zelo mlada in neizkušena sta najboljša igralca "Cincyja": podajalec Joe Burrow ima 25 let in igra svojo drugo sezono v ligi NFL, 21-letni lovilec Ja'Marr pa je novinec. V rednem delu je ekipa dobila deset tekem, v končnici pa je s svojo trdno obrambo zaustavila ekipi z atomskim napadom: Tennessee Titans in Kansas City Chiefs s Patrickom Mahomesom. Tako letošnja končnica kot pretekle tekme so dokaz, da ko odloča ena sama tekma, v NFL ni favoritov, stalnica pa so presenečenja in preobrati.

Super Bowl je tudi zabavni dogodek, ki ga z ameriško himno letos odpira country pevec Mickey Guyton. Ob polčasu pa bo na sporedu koncert, ki bo v ritmih hip hopa (nastopili bodo Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige in Kendrick Lamar).

Za vstopnico več tisočakov, popitih 1.200 milijonov litrov piva

Povprečna cena vstopnice v zadnjih petih letih je bila 5.440 evrov. Foto: Guliver Image Za kako velik dogodek gre, pričajo številke. Dva dni pred tekmo lahko na uradni spletni strani najcenejšo vstopnico kupite za 3.272 dolarjev, kar je nekaj manj kot 2.900 evrov. V preprodaji pa se cene gibljejo od štiri tisoč do 30 tisoč evrov. Povprečna cena vstopnice za Super Bowl je bila v zadnjih petih letih 5.440 evrov. Kdor si tekmo ogleda doma ali v lokalu, zapravi povprečno za hrano in pijačo 80 dolarjev (70 evrov). Na dan tekme Američani popijejo kar 1.200 milijonov litrov piva in pojedo 1,3 milijarde perutničk, 4,5 milijona kilogramov pečenih rebrc, pet milijonov kosov pice, 3,7 milijona kilogramov tortilja čipsa in 6,3 milijarde burgerjev (štirikrat več kot jih v Veliki Britaniji v celem letu). Za hrano, pijačo in izdelke, povezane s Super Bowlom in ekipama, tako zapravijo 13,6 milijarde evrov. Običajno si v ponedeljek po Super Bowlu dopust vzame več kot 17 milijonov ljudi.

Več kot 100 milijonov gledalcev, 500 milijonov za televizijske oglase

Gre tudi za najbolj gledano vsebino na ameriških televizijah. Rekord ima Super Bowl iz leta 2015, ko sta se pomerili ekipi New England Patriots in Seattle Seahawks, prenos pa si je v povprečju ogledalo 114 milijonov ljudi. Koncert Michaela Jacksona ob polčasu Super Bowla XXVII leta 1993 je spremljalo kar 133 milijonov Američanov. Letos ocenjujejo, da bi bila gledanost lahko rekordna, saj pričakujejo, da bi si Super Bowl ogledalo okoli 117 milijonov ljudi (več kot vsak četrti Američan). Cena 30-sekundnega oglasa na ameriški televiziji med prenosom je zato dosegla rekorden znesek − 6,5 milijona dolarjev oziroma 5,7 milijona evrov. Celotni oglasni prostor so razprodali, tako naj bi NBC letos zaslužil 500 milijonov dolarjev (440 milijonov evrov). V zadnjih 20 letih se je cena oglasa dvignila za 195 odstotkov.

Žar pred stadionom, tako imenovani tailgate, ali pa domača zabava ob Super Bowlu. Foto: Guliver Image

Po podatkih ameriške zveze za stavništvo (AGA) bo ob letošnjem Super Bowlu več kot 30 milijonov Američanov vplačalo za 7,6 milijarde dolarjev stav.

Za prvaka 150 prstanov za pet milijonov dolarjev

Največkrat je Lombardijev pokal v zrak dvignil Tom Brady − sedemkrat. Foto: Guliver Image Poleg plače dobijo igralci, ki igrajo v končnici, tudi denarne nagrade. Lani je vsak od igralcev šampionske ekipe prejel 250 tisoč dolarjev (220 tisoč evrov), medtem ko so poraženci Super Bowla dobili 185 tisoč dolarjev. Letos je nagrada za zmago 130 tisoč dolarjev na igralca, najbolj koristen igralec pa bo dobil še avtomobil in vstopnico za Disneyland. Prvaki ob Lombardijevem pokalu, ki tehta tri kilograme in je vreden 50 tisoč dolarjev (44 tisoč evrov), dobijo še vsak svoj prstan. Ker ima ekipa več kot 50 igralcev ter več kot deset trenerjev in še drugo, prav tako številčno osebje, je NFL za prvaka izdelala 150 prstanov. Vrednost teh je okoli pet milijonov dolarjev.