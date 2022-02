Najbolj priljubljena ameriška liga že jeseni v Münchnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Želje nemških in nenazadnje tudi slovenskih ljubiteljev ameriškega nogometa in lige NFL so se uresničile. Že v naslednji sezoni bo ena tekma rednega dela sezone odigrana v Münchnu. V Londonu liga gostuje že od leta 2007.