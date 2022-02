Aaron Rodgers še četrtič MVP

Rodgers je postal prvi nogometaš po slovitem Peytonu Manningu leta 2009, ki je nagrado osvojil dvakrat zaporedoma.

To sezono je popeljal Packers do najboljšega izkupička v ligi 13-4 in položaja prvega nosilca, vendar se je sezona zanj po razočaranju že končala, saj so Packers v končnici izgubili proti šestemu nosilcu, San Francisco 49ers.

Ta neuspeh je še podžgal govorice o njegovem odhodu, saj je že pred to sezono dal jasno vedeti, da želi zapustiti Green Bay Packers.

Veliki finale lige NFL, tako imenovani 56. super bowl, bo sicer na sporedu v noči z nedelje na ponedeljek, natančneje ob 00.30 po slovenskem času.