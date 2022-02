Los Angeles Rams so na domačem stadionu SoFi s 23:20 zmagali Super Bowl LVI, največji ameriški športni dogodek, in prvič po letu 1999 postali prvaki lige NFL. Odločilni touchdown proti Cincinnati Bengalsom sta minuto pred koncem dosegla podajalec Matt Stafford in lovilec Cooper Kupp.

Super Bowl LVI



Los Angeles Rams : Cincinnati Bengals 23:20

Stafford 283 jardov, 3 TD, 2 INT; Kupp 103 jardi, 2 TD; Backham 52 jardov, 1 TD

Burrow 263 jardov, 1 TD; Mixon 72 jardov, 1 TD; Higgins 100 jardov, 2 TD; Chase 89 jardov

Najprej touchdown, nato huda poškodba Beckhama

Odell Beckham je ujel pri touchdown na Super Bowlu LVI Foto: Reuters

Tekmo sta s touchdownom odprla podajalec Matt Stafford in lovilec Odell Beckham ml. Prvi je dolga leta životaril v Detroitu, drugi pa pri NY Giantsih in v Clevelandu, zdaj pa v prvi sezoni pri Ramsih živita sanje. Ko je žogo v končni coni ujel še najboljši napadalni igralec sezone Cooper Kupp, je Los Angeles v drugi četrtini povedel s 13:3. Ob koncu le te pa hud udarec za Rmse: prišlo je do brezkontaktne poškodbe Beckhama. Prijel se je za koleno. Očitno poškodba vezi. Tekme ni mogel nadaljevati.

Tudi Bengals imajo izvrstnega lovilca. Ja`Marr Chase, dobotnik nagrade na novinca leta v napadu, je ujel eno od podaj še enega od mladih zvezdnikov v ligi podajalca Joa Burrowa prek polovice igrišča. In to z eno roko. A tisti napad je Cincinnati zaključil z le tremi točkami. Za izid prvega polčasa 10:13 pa so izvedli trik akcijo. Touchdown je podal njihov tekač Joe Mixon. Ujel ga je Tee Higgins.

Absolutely RIDICULOUS to be doing this in the Super Bowl as a rookie. @Real10Jayy__



📺: #SBLVI on NBC

📱: https://t.co/K02y40b5Nu pic.twitter.com/eWToObhl2E — NFL (@NFL) February 14, 2022

Koncert ob polčasu in zvezdniki na tekmi

Foto: Reuters Sledil je koncert ob polčasu, tokrat v ritmih starih uspešnic že nekoliko pozabljenih zvezdnikov hip hopa: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige in Kendrick Lamar. Spektakel so s tribune spremljali številni znani obrazi iz sveta športa in šovbiznisa: LeBron James, Lindsey Vonn, Usain Bolt, Emmit Smith, Jennifer Lopez, Ben Affleck, Matt Damon ... Pa tudi britanski princ Harry.

V drugem polčasu prevladovali obrambi

Aaron Donald Foto: Reuters Šok na začetku drugega polčasa za domače. Burrow je v prvi akciji podal prek polovice igrišča, Higgins se je otresel branilca, ujel žogo in za vodstvo Bengalsov s 17:13 stekel v končno cono. Pri tem so sodniki spregledali prekršek, ko je branilca potegnil za obrazno masko. V naslednjem napadu pa še prestrežena podaja Stafforda, ki pa so jo gostje kaznovali le s tremi točkami (13:20).

V nadaljevanju tekme sta prevladovali obe obrambi. Napad Ramsov je bil skoraj povsem nemočen (16:20). Burrowa pa so Aaron Donald, Von Miller in soigralci samo v tretji četrtini na zadnjico spravili kar petkrat (sack). Ko so ga v zadnji že sedmič na tekmi, si je poškodoval gleženj. Tekmo je nadaljeval v bolečinah.

Von Miller je drugič dvignil Lombardijev pokal, prvič pred nekaj leti z Denverjem. Foto: Reuters V zadnjih minutah pa vendarle učinkovitejši in tudi daljši napad Ramsov. Dobro minuto do konca je Stafford podal drugi touchdown na tekmi na Kuppa, za vodstvo domačih s 23.20. Časa za Bengalse za še en preobrat je bilo sicer dovolj, a je Donald 39 sekund pred koncem še enkrat ustavil Burrowa. In takoj pokazal na svoj prstanec. Najboljši obrambi igralec zadnjih let si bo prvič nadel šampionski prstan. LA Rams so postali prvaki prvič po letu 1999, sicer pa so četrtič najboljši klub v ligi NFL.

Najmlajši trener s šampionskim prstanom, MVP Kupp

Odločilni touchdown na tekmi je ujel Kupp in bil izbran za MVP-ja. Foto: Reuters

Sean McVay je star 36 let postal najmlajši trener z osvojenim Super Bowlom. Poškodovani Beckham je jokal. Za najbolj koristnega igralca 56. Super Bowla pa je bil izbran Kupp.