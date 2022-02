Kaj so se spomnili tokrat? Letos za pol minute več kot šest milijonov evrov.

Kot so poročali pri NBC, so morali oglaševalci za letošnji Super Bowl plačati rekordno veliko vsoto. Če so v letih 2020 in 2021 za trideset sekund oglasa morali plačati 5,5 milijona dolarjev (4,85 milijona evrov), je cena zdaj narasla na sedem milijonov dolarjev (6,17 milijona evrov). Kar štirideset odstotkov od tridesetih oglaševalcev je prvič predstavilo svoje produkte na največjem športnem dogodku, ki si ga v povprečju ogleda več kot sto milijonov gledalcev.

Toyota s kar dvema oglasoma

Toyota je imela dva različna oglasa za tekmo leto. Prvi je navdihujoča resnična zgodba o bratih, ki tekmujeta in zmagujeta, čeprav eden od njiju izgublja vid. Drugi je bolj nastopaški, saj v njem nastopa kopica zvezdnikov s priimkom Jones.

Prvič na Super Bowlu tudi Polestar

Polestar je bil prvič del Super Bowla, a Švedi niso razočarali. Gre za precej preprost in neposreden oglas, v katerem ni zvezdnikov, glavna zvezda je namreč novi polestar 2.

Kijin oglas je požel največ odobravanja

Glavno vlogo v Kijinem oglasu ima robopes, ki v upanju, da ga bodo posvojili, lovi električni model EV6. Avto mora ujeti, preden mu zmanjka baterija, ob tem pa se v ozadju sliši svetovno znano pesem Total Eclipse of the Heart, ki jo poje Bonnie Tyler. Ko kužek le ujame družino, mu pred skokom v njihovo naročje zmanjka baterije. Kljub črnemu zaslonu še ni konec, saj mu jo hitro napolnijo s pomočjo EV6.

Obudili so slavnega filmskega zlikovca

Dve desetletji po zadnjem filmu Austin Powers je General Motors za oglas oživil zlikovca z imenom Dr. Evil. Tako kot v filmu ga igra Mike Myers, tudi drugi igralci so zvesti svojim vlogam iz filma. Tako se v oglasu pojavijo Seth Green, Rob Lowe in Mindy Sterling.

Schwarzenegger kot grški bog

BMW je za svoj oglas zbral zvezdniško zasedbo. Grškega boga Zevsa igra Arnold Schwarzenegger, njegovo ženo, boginjo Hero, pa Salma Hayek. Grška bogova sta v pokoju in se v novem električnem iX odpravita v Kalifornijo.