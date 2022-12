Supermanekenka prvič po ločitvi spet na rdeči preprogi #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ločitev ji očitno dobro pristoji − Gisele Bündchen je na prvi gala prireditvi po ločitvi od moža Toma Bradyja zablestela. Dobesedno − na modni dogodek brazilske draguljarske hiše Vivara je namreč prišla v zlati obleki, ob tem pa kot ambasadorka te draguljarske hiše seveda nosila razkošen nakit.

Foto: Profimedia

To je bil njen debi na rdeči preprogi, potem ko se je letos po 13 letih zakona ločila od Toma Bradyja, zvezdnika ameriškega nogometa. "Odločitev za konec zakona ni nikoli lahka, toda oddaljila sva se drug od drugega, in čeprav je zdaj težko, sem hvaležna za čas, ki sva ga preživela skupaj, in Tomu bom vedno želela vse najboljše," je sporočila konec oktobra ob novici, da sta se razšla.

Foto: Profimedia

Tom Brady in Gisele Bündchen sta bila v zvezi od leta 2006, poročila sta se tri leta pozneje. Imata 12-letnega sina in devetletno hčer, Brady ima še 15-letnega sina iz zveze z igralko Bridget Moynahan.