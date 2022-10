Zvezdniški par potrdil govorice: Ločila sva se

Govorice, ki se zdaj vlečejo že več mesecev, so se izkazale za resnične: Gisele Bündchen in Tom Brady sta z objavami na svojih profilih na Instagramu potrdila, da sta se ločila.

"S Tomom sva se v prijateljskem duhu ločila," je zapisala brazilska supermanekenka, "moja prioriteta sta vedno bila in vedno bosta najina otroka, ki jima bova še naprej skupaj zagotavljala ljubezen, skrb in pozornost, ki si jih zaslužita."

"Odločitev za konec zakona ni nikoli lahka, toda oddaljila sva se drug od drugega in čeprav je zdaj težko, sem hvaležna za čas, ki sva ga preživela skupaj, in Tomu bom vedno želela vse najboljše," je še zapisala.

Podoben zapis je objavil tudi Brady: "V zadnjih nekaj dneh sva z ženo končala ločitveni postopek po 13 letih zakona. To odločitev sva sprejela prijateljsko in s hvaležnostjo za čas, ki sva ga preživela skupaj. Blagoslovljena sva s čudovitima otrokoma, ki bosta še naprej središče najinega sveta in še naprej bova kot njuna starša poskrbela, da bosta dobila vso ljubezen in pozornost, ki si ju zaslužita."

"Seveda je težko in boleče, enako je številnim, ki to trenutno doživljajo," je še zapisal Brady, "drug drugemu želiva vse najboljše, obenem pa stremiva k novim, še nenapisanim poglavjem v svojih življenjih."

Tom Brady in Gisele Bündchen sta bila v zvezi od leta 2006, poročila sta se tri leta pozneje. Imata 12-letnega sina in devetletno hčer, Brady ima še 15-letnega sina iz zveze z igralko Bridget Moynahan.

