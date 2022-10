Umazana ločitev nogometnega zvezdnika: vzela mu je rolexe, on pa njej torbice

Italijanski nogometni zvezdnik Francesco Totti in TV-voditeljica Ilary Blasi sta letos poleti sporočila, da se po 17 letih zakona ločujeta. "Z Ilary bova še naprej skupaj skrbela za svoje otroke in vedno jo bom spoštoval," je takrat izjavil Totti, a je kmalu zatem ločitev prerasla v umazano vojno.

Začelo se je z obtožbami o nezvestobi, ki so letele z obeh strani, zdaj pa Totti nekdanjo ženo obtožuje, da je ob selitvi iz hiše odnesla njegovo zbirko dragocenih ročnih ur znamke Rolex, poroča Times. Kot povračilo je on zaplenil njeno zbirko prestižnih torbic, vrednih na tisoče evrov.

Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Ilary Blasi poskuša zdaj torbice dobiti nazaj po sodni poti, Totti pa jih ne namerava izročiti, dokler mu ona ne vrne rolexov. "Vse, kar mora storiti, je, da vrne ure," je za Times dejal vir blizu Tottiju, "potem bo vse v redu". Odvetniki sprtih zakoncev zadeve niso hoteli komentirati.

Francesco Totti in Ilary Blasi sta bila v Italiji eden najbolj priljubljenih zvezdniških parov, nadeli so jima celo vzdevek "italijanska Beckhama".

Foto: Guliverimage/Imago Sports

Ko sta se leta 2002 zaljubila, je bila ona uveljavljena TV-voditeljica, on pa nogometni as, ki je s klubom Roma leto pred tem osvojil naslov italijanskega prvaka. Poročila sta se leta 2005, njuna poroka pa je bila spektakel, ki ga je v živo prenašala športna televizija Sky Sport Italia. V zakonu so se jima rodili trije otroci, sin Cristian ter hčerki Chanel in Isabel.

