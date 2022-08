Kdo je kriv za ločitev? Ona naj bi se sestajala z osebnim trenerjem.

Nekdanji italijanski nogometaš Francesco Totti je prejšnji mesec z objavo na družbenih omrežjih navijačem sporočil, da se z Ilary Blasi po 17 letih zakona razhajata. Potem ko so mediji špekulirali, da je za ločitev kriv on, so zdaj krivdo naprtili njej.

Foto: zajem zaslona "Po 20 letih skupnega življenja je moje zveze z Ilary na žalost konec. Poskušal sem premostiti zakonsko krizo, a danes ugotavljam, da se ločitvi, ne glede na to, kako boleča je, ne moreva več izogniti. Še naprej bova enotna pri vzgoji najinih treh čudovitih otrok, in vedno jo bom spoštoval," je javnosti prek objave na družbenih omrežjih prejšnji mesec sporočil Francesco Totti, dolgoletni kapetan Rome, ki je nogometno kariero končal leta 2017.

Italijanski mediji so hitro začeli špekulirati, da je za razpad dolgoletnega zakona kriv nogometni zvezdnik, ki so ga pozimi prvič videli v družbi ekonomistke Noemi Bocchi, s katero se zdaj, kot vse kaže, sestajata, a zdaj vse bolj kaže, da je za razhod kriva Blasijeva.

Kot poroča italijanski časnik Chi, je Blasijeva, sicer nekdanja manekenka in uveljavljena TV-voditeljica, že pred letom in pol začela afero z osebnim trenerjem Cristianom Iovinom.

Chi poroča, da se je svetlolasa Italijanka povsem zagledala v postavnega trenerja. Ko je Totti na njenem mobilnem telefonu našel obremenjujoča sporočila, se je njun odnos ohladil.

Totti in Blasijeva sta bila poročena vse od leta 2005, v zvezi pa sta bila že nekaj let prej. Dolga leta sta veljala za enega najbolj znanih in priljubljenih italijanskih parov, ki so jima mediji prilepili vzdevek "italijanska Beckhama". V zakonu so se jima rodili trije otroci: sin Cristian in hčerki Chanel in Isabel.

V zakonu so se jima rodili trije otroci. Foto: Guliverimage

Govorice o tem, da v njunem zakonu ni vse tako, kot bi moralo biti, so se začele že septembra lani, ko je Totti brez žene praznoval svoj 45. rojstni dan, kmalu zatem pa so z njunih profilov na družbenih omrežjih izginile še skupne fotografije.

