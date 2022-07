Bajaga se je po 33 letih ločil od žene, ki ji je posvetil vrsto svojih pesmi

Momčilo Bajagić - Bajaga je o ženi Emiliji vedno govoril s strastjo in oboževanjem, posvetil ji je vrsto svojih pesmi, a ljubezen je v zadnjih letih očitno ugasnila. Zadnjič so ju skupaj v javnosti videli leta 2019, zdaj pa srbski tabloid Alo! poroča, da sta se po 33 letih zakona ločila.

Bajaga in Emilija sta se menda spoznala v avtobusu, še pišejo srbski mediji, poročila sta se leta 1989, v zakonu sta se jima rodila sin Marko in hči Anđela.

Legendarni glasbenik je večkrat poudaril, da ga njegova žena od nekdaj navdihuje pri pisanju ljubezenskih pesmi, pred časom pa je za Alo! izjavil tudi, da je njun zakon obstal le zaradi potrpežljivosti njegove žene.

"Zagotovo ji ni bilo lahko"

"Najina zveza sicer ni bila nikoli na preizkušnji, a njej zagotovo ni bilo lahko. Ko si javna osebnost, se v medijih o tebi pojavljajo najrazličnejše stvari," je dejal Bajaga, "Ema je to res dobro prenesla, sploh v prvih letih najine zveze, ki so bila najbolj divja. Neumno se mi je zdelo, da bi razlagal, da sem samski in bi bil zato bolj priljubljen pri dekletih. Ljudje te imajo radi zaradi glasbe in če ne bi imel dobrih pesmi, me ne bi imeli radi."

