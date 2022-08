Župan Kijeva se je ločil

"Odločitev je bila obojestranska," je kijevski župan Vitalij Kličko dejal za ukrajinske medije in dodal, da z ženo Natalijo že več let živita v različnih državah, sta pa še vedno v dobrih odnosih.

"Že dolgo imava različne interese in različni življenji. Zdaj sva se odločila, da to postane uradno. Še naprej sva v dobrih odnosih, spoštujeva se, otroci so že odrasli, življenje pa gre naprej," je izjavil Kličko, potem pa na vprašanje novinarjev, ali je razlog za ločitev morda druga ženska, odgovoril z besedami himne Kijeva: "Moje srce je okupirano le s Kijevom, kako bi ga ne imel rad?"

Vitalij in Natalija Kličko sta se poročila leta 1997, v zakonu sta dobila tri otroke, dva sinova in eno hčer.

Natalija večino časa preživi v Nemčiji, kjer se skuša uveljaviti kot kantavtorica. Poje in snema tako v ukrajinskem kot ruskem jeziku, ker sta, kot pravi, oba jezika njena. "Ukrajinci in Rusi smo kot bratje in sestre, a je bilo v nas vsajeno sovraštvo in nezaupanje – čustva, ki jih prej ni bilo," je zapisala na svoji spletni strani, "na svojem albumu sem združila oba jezika. Morda je to moj majhen prispevek k ponovni združitvi slovanske duše."

