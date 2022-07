Nogometni zvezdnik potrdil, po 20 letih je ljubezni konec

Da v zakonu legendarnega italijanskega nogometaša Francesca Tottija in njegove žene Ilary Blasi ni vse rožnato, se šušlja že od lani. Govorice so se začele septembra, ko je Totti brez žene praznoval svoj 45. rojstni dan, zatem so z njunih profilov na družbenih omrežjih izginile še njune skupne fotografije.

Kljub temu je Totti medijem zatrjeval, da je doma vse v redu in da so navedbe o njegovih zakonskih težavah "lažne novice". Vse do zdaj. Z ženo sta namreč sporočila, da se po 20 letih zveze oziroma 17 letih zakona razhajata.

Poročila sta se leta 2005, njuno poroko je v živo prenašala športna televizija Sky Sport Italia. Foto: Guliverimage/AP

"Vse, kar sem v zadnjih mesecih izjavil in storil, je bilo zato, da bi zaščitil najine otroke, ki bodo v mojem življenju vedno na prvem mestu," je sporočil Totti, "krizo v zakonu sem skušal prebroditi, a je postalo jasno, da je najin razhod, čeprav boleč, neizbežen. S Ilary bova še naprej skupaj skrbela za najine otroke in vedno jo bom spoštoval."

Francesco Totti in Ilary Blasi sta bila v Italiji eden najbolj priljubljenih zvezdniških parov, nadeli so jima celo vzdevek "italijanska Beckhama". Ko sta se leta 2002 zaljubila, je ona bila uveljavljena TV-voditeljica, on pa nogometni as, ki je s klubom Roma leto pred tem osvojil naslov italijanskega prvaka. Poročila sta se leta 2005, njuna poroka pa je bila spektakel, ki ga je v živo prenašala športna televizija Sky Sport Italia. V zakonu so se jima rodili trije otroci, sin Cristian ter hčerki Chanel in Isabel.

