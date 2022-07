Da je njunega zakona konec, jo je obvestil prek e-pošte

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je prejšnji teden odjeknila novica, da se po šestih letih zakona ločujeta Rupert Murdoch in Jerry Hall, 91-letni medijski mogotec in legendarna manekenka, ki je pretekli konec tedna praznovala 66. rojstni dan.

Zahtevo za ločitev je sicer vložila ona, a naj bi po poročanju tabloida Daily Mail on povlekel prvo potezo in jo kar prek elektronske pošte obvestil, da je njunega zakona konec.

"To ji je zlomilo srce, prijateljem je dejala, da ga še vedno ljubi in da je povsem obupana," poroča Daily Mail.

Foto: Guliverimage

"Načrtovala sta, da bosta poletje skupaj preživela v Londonu, nato jo je nenadoma pričakalo elektronsko sporočilo, da bo z njo komuniciral le še prek odvetnikov," je za Daily Mail dejal neimenovan vir.

Jerry Hall za razdor med njo in možem krivi njegove otroke. Ti naj bi ji očitali, da je med pandemijo koronavirusa pretirano ščitila njihovega očeta in k njemu ni pustila nikogar. "Menijo, da jih je hotela oddaljiti od očeta," je za Daily Mail dejal vir, "zdaj je prepričana, da so se odnosi med njima ohladili po njihovi krivdi."

Murdoch ima iz prejšnjih treh zakonov šest otrok, Jerry Hall je bila pred njim poročena z rockerjem Mickom Jaggerjem, s katerim ima štiri otroke.