Medijski mogotec Rupert Murdoch se pri 91 letih znova ločuje

Po poročanju New York Times je bila novica o ločitvi veliko presenečenje za tiste, ki so družini blizu. Razlogov za ločitev je več. Hallova je raje čas preživljala v Dallasu kot v Bel Airu, Kaliforniji ali Londonu. Murdoch naj bi, ko sta bila skupaj, nasprotoval tudi njenemu kajenju, a ji je bilo za to vseeno. "V obraz mu je pihnila dim," pravijo viri blizu družine, ki dodajajo, da to ne zveni kot prava ljubezen.

Lani so Hallovo opazili, da je na praznovanju njegovega 90. rojstnega dne celo "nadirala" svojega partnerja.

Želel, da bi zanj skrbela mlajša oseba

Murdoch, čigar imperij News Corporation obvladuje velike medijske hiše, vključno s Fox News in Wall Street Journal v ZDA ter The Sun in The Times v Združenem kraljestvu, naj bi, ko sta se poročila, več časa posvečal svoji ženi kot delu.

Leta 2018 je starejšega sina Lachlana imenoval za svojega naslednika na mestu izvršnega direktorja Fox Corporation, večino podjetja 21st Century Fox pa je prodal podjetju Walt Disney.

Par sta postala, saj si je Murdoch želel, da bi zanj skrbela mlajša oseba, Hallova pa je potrebovala denar, saj je njen nekdanji mož Mick Jagger trdil, da kljub 22-letni zvezi in štirim otrokom nikoli nista bila poročena in ne bo "njen bankomat".

Milijarder je po poroki na svojem profilu na Twitterju zapisal, da je "najsrečnejši in najbolj vesel človek na svetu" in da bo na tej platformi prenehal objavljati.

No more tweets for ten days or ever! Feel like the luckiest AND happiest man in world. — Rupert Murdoch (@rupertmurdoch) March 4, 2016

Poroka z Jaggerjem je bila razveljavljena

Teksaška manekenka in igralka je bila pred tem v dolgoletni zvezi z Mickom Jaggerjem, s katerim imata štiri otroke – hčerki Georgio May in Elizabeth ter sinova Gabriela Luka in Jamesa Leroya.

Z Jaggerjem se je poročila leta 1990 na hindujski poročni slovesnosti na Baliju v Indoneziji. Poroko so manj kot desetletje pozneje razveljavili na londonskem visokem sodišču, ki je odločilo, da zakon po britanski ali indonezijski zakonodaji ni bil nikoli zakonit.

Ima deset otrok

Murdoch pa je bil pred tem od leta 1956 do 1967 poročen z avstralsko stevardeso Patricio Booker, od leta 1967 do 1999 s škotsko novinarko Anno Mann in od leta 1999 do 2014 s kitajsko podjetnico Wendi Deng.

Vključno z otroki zdajšnje žene ima tako kar 10 otrok. S prvo ženo Patricio ima hčerko Prudence, z drugo ženo Anno hčerko Elisabeth ter sinova Lachlana in Jamesa, s tretjo ženo Wendi pa hčerki Grace in Chloe. S trenutno ženo otrok nista imela, ima pa ona iz prejšnjega zakona z Jaggerjem štiri otroke.

Jerry Hall and Rupert Murdoch share their family wedding portrait: https://t.co/r19FuelGjL — Vogue Magazine (@voguemagazine) March 15, 2016

