Frontman Metallice se je ločil od žene, s katero je bil 30 let

Po 25 letih zakona in skupno 30 letih zveze sta se pevec in kitarist skupine Metallica James Hetfield ter njegova žena Francesca razšla.

Po poročanju spletnega tabloida TMZ je James Hetfield zahtevo za ločitev od Francesce vložil že v začetku leta, a so informacije o tem šele zdaj pricurljale v javnost.

James in Francesca sta se poročila leta 1997 po petih letih zveze, v zakonu so se jima rodili trije otroci, dve hčerki in sin.

Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

V preteklosti je Hetfield večkrat poudaril, da mu je žena bila v izjemno pomoč, ko se je soočal z alkoholizmom in napadi besa. "Strah je bil zame velika motivacija. Izguba družine me je prestrašila, dosegel sem dno, ko sem ugotovil, da me bo družina zaradi mojega obnašanja zapustila," je dejal v nekem intervjuju.

"Žena me je vrgla iz hiše in to me je na smrt prestrašilo," je pojasnil, "rekla mi je, da se moram spraviti k sebi, in to sem tudi storil."

