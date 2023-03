Brady si po koncu kariere in ločitvi celi rane z novo jahto #foto

Fotografski objektivi so sveže upokojenega sedemkratnega prvaka lige NFL Toma Bradyja ujeli v marini Hollywood na Floridi, kjer je v nedeljo s prijatelji užival na svoji 23,5 metra dolgi jahti.

Nova jahta wajer 77, poimenovana TW12VE ANGELS, ki jo je kupil za 5,6 milijona evrov in so jo izdelali leta 2022, uradno pa je bila registrirana konec februarja letos, je večja različica njegove prejšnje 16-metrske jahte. To je Tom Brady kupil leta 2020 in jo poimenoval Viva a Vida v čast pobudi svoje nekdanje žene Gisele Bündchen za ohranjanje okolja.

Foto: Profimedia

Z njo namerava potovati na Bahame

Bradyjeva nova jahta lahko na krov udobno namesti devet ljudi, zato je kot nalašč za potovanje na Bahame. Tudi nekdanji igralec Patriotov in Buccaneers je potrdil, da bo jahto uporabljal za te namene, je poročal portal TMZ.

"Malo večji čoln, kot je 77 (wajer 77), nam omogoča res udobno spanje in ti izleti ob koncu tedna bodo nekaj posebnega," je že leta 2021 dejal Brady, ki je dodal, da bodo to čudoviti spomini za družino v prihajajočih letih.

Lani se je po 13 letih zakona ločil od partnerice Gisele

Brady, ki se je pred pol leta ločil od dolgoletne partnerice in supermanekenke Gisele Bündchen, bo imel zdaj ob skoraj gotovi upokojitvi čas, da bo veliko trenutkov preživel na jahti in v družbi svojih otrok. "S Tomom sva se ločila v prijateljskem duhu," je zapisala brazilska supermanekenka, "moja prioriteta sta vedno bila in vedno bosta najina otroka, ki jima bova še naprej skupaj zagotavljala ljubezen, skrb in pozornost, ki si jih zaslužita."