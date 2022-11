Brady v anale tudi ob prvem rednem postanku lige NFL v Nemčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zgodovinski tekmi je Brady pred razprodanim stadionom Bayerna Münchna popeljal Tampo do pete zmage v sezoni (5-5), s čimer ostaja v tekmi za končnico. Ekipa 45-letnega sedemkratnega prvaka lige - ta sicer letos z igro ne blesti, medijske naslovnice pa polni z ločitvijo od brazilske supermanekenke Gisele Bündchen, ki si je pred sezono želela njegove športne upokojitve -, je hitro povedla s podajo Bradyja za touchdown, vodstva pa zatem ni več izpustila iz rok.

Poleg Bradyja, ki je prejšnji teden kot prvi v zgodovini lige presegel mejnik 100.000 podanih jardov (90.000 metrov), v lasti pa ima še dolg seznam rekordov v ligi, se novega mejnika iz Nemčije veseli tudi vodstvo NFL. S tekmo v bavarski prestolnici je izpolnilo želje marsikaterega navijača igre z jajčasto žogo v tem delu Evrope ter storilo nov korak k cilju, da šport približa čim večjemu številu navijačev izven ZDA.

Allianz arena je bila polna do zadnjega kotička. Foto: Reuters

Prvič v rednem delu v Nemčiji

Liga tako že vrsto let organizira manjši nabor tekem rednega dela sezone v Londonu in v Mehiki, tokrat pa se je prvič v rednem delu sezone podala še v geografsko osrčje Evrope, kjer ima močno bazo navijačev. Navdušenje nemške in evropske publike je bilo več kot očitno, saj je bil stadion s kapaciteto 75.000 razprodan v zgolj nekaj sekundah, cena najcenejših vstopnic v nadaljnji prodaji pa je presegla 300 evrov.

"Lahko bi prodali več kot tri milijone vstopnic," je pred tekmo za Deutsche Welle pojasnil direktor lige NFL za Nemčijo Alexander Steinforth. Kot kaže, Steinforthovo delo daje rezultate, saj je agencija Online Marketing Rockstars (OMR) lani v raziskavi ugotovila, da je v starostni skupini od 14 do 49 let ameriški nogomet postal drugi najbolj gledan šport v Nemčiji.

Po izsledkih raziskave si je vsaj eno tekmo ameriškega nogometa lani ogledalo 33,8 odstotka Nemcev v tej starostni skupini. Čeprav tako še vedno močno zaostaja za evropsko različico nogometa (84,8 odstotka), pa je ameriška različica v Nemčiji po gledanosti prehitela tradicionalne športne panoge, kot so smučarski skoki, kolesarstvo, biatlon in tudi rokomet, je poročala spletna stran evropske lige ameriškega nogometa ELF.

Brady v zadnjem času medijske naslovnice polni z ločitvijo od brazilske supermanekenke Gisele Bündchen. Foto: Reuters

Takšna gostovanja tudi v prihodnosti

Tudi zaradi takšnega navdušenja si je današnjo tekmo marsikateri evropski navijač lige NFL moral ogledati od doma. A kot jim je v soboto obljubil prvi človek lige NFL Roger Goodell, bo liga do leta 2025 odigrala po eno tekmo na leto v Nemčiji, zatem pa bi se nabor rednih tekem v Nemčiji povečal, poroča ameriški The Athletic.

Liga NFL se je v Nemčiji sicer ustavila že v preteklosti, a zgolj za pripravljalne tekme pred začetkom sezone. Tako je v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja organizirala t. i. ameriški bowl v Berlinu, v istem obdobju pa je ustanovila evropsko različico lige NFL Europe, ki pa je leta 2007 doživela neslaven finančni propad.

Liga NFL je sicer prvo tekmo rednega dela sezone v tujini odigrala leta 2005 v Ciudadu de Mexico. Od leta 2007 pa odigra vsaj eno tekmo na leto izven ZDA. Tekma v Münchnu je tako bila 34. tekma lige NFL v drugi državi. Letos se je liga tako že trikrat ustavila v Londonu, 21. novembra pa načrtuje tudi edini svoj letošnji postanek v glavnem mestu Mehike.