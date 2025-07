Alcaraz se z Murrayjem ne želi več pomeriti v nobenem športu #video

Omenjeni dvoboj je v soboto na družbenem omrežju X prvi razkril Britanec. "Danes sva igrala odločilno tekmo. Vprašajte ga (Alcaraza op. STA), kaj se je zgodilo po naslednji tekmi," je zapisal.

Drugouvrščeni igralec na svetovni lestvici mu ni ostal dolžan. "Ne spomnim se, da bi včeraj igral kakšno tekmo. Vseeno pa moram reči, da me je enkrat premagal," je dejal Alcaraz v intervjuju po zmagi nad 14. nosilcem Rusom Andrejem Rubljovom, ki mu je prinesla uvrstitev v osmino finala.

"I let him win" 😉 @andy_murray anything else to say? #Wimbledon pic.twitter.com/NwgiRd1WJo