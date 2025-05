Prvič na državni proslavi: vse oči uprte v nov par #foto #video

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in kitarist Bor Zuljan sta se kot par prvič v javnosti pokazala na spominski proslavi ob dnevu upora proti okupatorju na Malkovcu pri Sevnici, tokrat sta svojo zvezo obelodanila še na državni slovesnosti ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne.

V družbi očitno izjemno uživata, še posebej nasmejana je bila Klakočar Zupančič med sprehodom po rdeči preprogi, ko je pozdravila občinstvo in mu pomahala.

Državne slovesnosti, ki je potekala v Stožicah, se je sicer udeležil ves državni vrh. Poleg premierja s partnerko Tino Gaber še predsednica republike Nataša Pirc Musar z možem Alešem Musarjem, predsednica s partnerjem, člani vladne ekipe, nekateri poslanci in predstojniki državnih organov, tudi nekdanji predsedniki republike ter drugi visoki gostje političnega in družbenega življenja. Prisotnih je bilo tudi več bork in borcev narodnoosvobodilnega boja.