Osrednja državna proslava se je odvila na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer je zbrane nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Začela se je s topovskimi salvami z ljubljanskega gradu in pregledom častne enote Slovenske vojske ter ešalona praporščakov in zastavonoš. Sledil je prihod najvišjih gostov po rdeči preprogi, ob predsednici republike med drugim še predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič in premierja Roberta Goloba, skupaj s partnerko Tino Gaber.