Danes okroglih 50 let praznuje ameriški filmski igralec in producent Leonardo DiCaprio. Razkošno zabavo ob jubileju je priredil pretekli konec tedna in nanjo povabil ugledna imena iz filmske in zabavne industrije. "Bil je zelo vesel in objemal vse svoje goste," je za revijo People povedal neimenovani vir, ki se je udeležil zabave.

Med povabljenimi gosti so bili Brad Pitt in njegova izbranka Ines de Ramon, DiCapriev najboljši prijatelj Tobey Maguire, Steven Spielberg, Katy Perry in Orlando Bloom, Paris Hilton, Robin Thicke, Tyga, Jamie Foxx, Dr. Dre, Mark Ruffalo, Cara Delavigne, Chris Rock, Odell Beckham Jr. in številni drugi.

Zabave sta se udeležila tudi igralčeva starša George DiCaprio in Irmelin Indenbirken ter njegova izbranka Vittoria Ceretti. Praznovali so v njegovi rezidenci v Los Angelesu.

Prihod Brada Pitta in njegove izbranke Ines de Ramon Foto: Profimedia

Katy Perry in Orlando Bloom sta prišla v ločenih avtomobilih. Foto: Profimedia

Paris Hilton je za zabavo oblekla svetlečo srebrno obleko. Foto: Profimedia

Na družbenih omrežjih je zaokrožil tudi posnetek z zabave, na katerem Stevie Wonder na klaviaturah poje priredbo svoje pesmi Vse najboljše, Leo.

Vittoria Ceretti celebrating Leonardo DiCaprio’s 50th birthday in Los Angeles (November 9, 2024). pic.twitter.com/0Jr9N4wrKg — Vittoria Ceretti Files (@vittoriafiles) November 10, 2024

Kot poročajo ameriški mediji, je DiCaprio najprej praznoval v prestižni restavraciji Nobu, kamor je povabil sorodnike in najožje prijatelje, nato pa so se odpravili do njegove rezidence in skupaj z uglednimi gosti praznovali dolgo v noč. Za glasbo je skrbel pevec in raper Anderson .Paak, gostom pa so med drugim postregli korenčkovo torto in penino znamke Telmont.

Neimenovani vir, ki se je udeležil zabave, je za revijo People povedal, da je bil igralec ves večer zelo razpoložen: "Bil je zelo vesel in objemal vse svoje goste."

Leonardo DiCaprio se je rodil 11. novembra 1974 v Los Angelesu. Starša sta se ločila, ko je bil star eno leto. Po končani srednji šoli se je posvetil igralski karieri. Med zvezde ga je izstrelila vloga Jacka v filmu Titanik (1997). Med njegovimi uspešnejšimi filmi so še Romeo in Julija (1996), Ujemi me, če me moreš (2002), Veliki Gatsby (2012), Volk iz Wolf Streeta (2013) in mnogi drugi.



Zelo aktiven je na področju okoljevarstva. Leta 1998 je ustanovil Fundacijo Leonarda DiCapria, s katero si prizadeva za zagotavljanje trajnostne prihodnosti. Aktiven je pri vseh najbolj perečih vprašanjih, kot so podnebne spremembe, dostop do čiste vode, zaščita biotske raznovrstnosti in ohranjanje oceanov. V te namene je doniral že več kot sto milijonov dolarjev (93,55 milijonov evrov).

Preberite tudi: