Filmski zvezdnik Leonardo DiCaprio si je v družbi izbranke in številnih znanih prijateljev privoščil oddih ter odklop od obveznosti na luksuzni jahti na Sardiniji.

Fotografi so 49-letnega Leonarda DiCapria ujeli ob obali Sardinije, v okolici otočja La Maddalena, med oddihom na luksuzni jahti, na krovu katere se je trlo znanih prijateljev filmskega zvezdnika. DiCaprio poleg slavnih prijateljev uživa tudi v družbi svojega dekleta, 26-letne italijanske manekenke Vittorie Ceretti.

Na krovu jahte zvezdnika se je trlo znanih obrazov, eden izmed njih je tudi filmski zvezdnik Tobey Maguire (s črno kapo s ščitnikom in očali), ki tako kot DiCaprio, s katerim prijateljujeta že iz otroštva, uživa v družbi svoje izbranke, 24-letnega modela Babette Strijbos. Foto: Profimedia

Na krovu jahte so se med drugim zvrstili številni slavni prijatelji DiCapria, ki z njim dopustujejo v Italiji, med njimi Tobey Maguire, Edward Enninful, Lukas Haas in Neelam Gill. Kot je razvidno iz fotografij, je zvezdnika Titanika med kopanjem v morju po nogi opekla meduza, kmalu so ga na krovu jahte ob zaskrbljenih pogledih njegove izbranke oskrbeli člani posadke.

Leonardo DiCaprio si je nadel potapljaško masko in se odpravil na lov s podvodnim skuterjem. Foto: Profimedia

DiCaprio si je med kopanjem nadel tudi masko in več kot očitno užival v vožnji s podvodnim skuterjem, kjer se mu je pridružila tudi Cerettijeva. DiCaprio slovi po trendu, da si je zadnja leta izbiral partnerke, mlajše od 25 let, a si je vendarle premislil, saj je tokrat v razmerju s 26-letno Italijanko. Cerettijeva je bila med letoma 2020 in 2023 sicer poročena z didžejem Matteom Millerijem.

