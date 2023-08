Novi par? DiCaprio v družbi pred kratkim ločene italijanske lepotice. #foto

DiCaprio in Cerettijeva sta se med sprehodom ustavila na kavi in sladoledu, nato pa se z avtomobilom skupaj odpravila v Los Angeles.

48-letni Leonardo DiCaprio "slavi" po tem, da je v zvezi le z dekleti, mlajšimi od 25 let, saj se, ko dosežejo to starost, z njimi razide. Sam je tovrstne obtožbe že večkrat zanikal.

Še vedno ni našel tiste "prave"

Po štiriletnem razmerju z igralko Camilo Morrone, s katero je bil v zvezi od leta 2018 do leta 2022, so DiCapria opazili v družbi številnih deklet. Kljub temu pa še vedno ni našel tiste prave.

Nedavno so ga povezovali z manekenkama Irino Shayk in Gigi Hadid ter voditeljico resničnostnega šova Otok ljubezni Mayo Jama, zdaj pa se je po ulicah Santa Barbare sprehajal v družbi 25-letne italijanske manekenke Vittorie Ceretti. Ta je pred dvema mesecema sporočila, da se ločuje od svojega 35-letnega moža Mattea Millerja.

Ameriški mediji so opazili, da je Cerettijeva presenetljivo podobna Camilli Morrone, nekdanjemu DiCapriovemu dekletu, in manekenki Kendall Jenner, s katero so ga prav tako povezovali. Foto: Profimedia

Skupaj so ju opazili že pred meseci

DiCaprio in Cerettijeva sta se med sprehodom ustavila na kavi in sladoledu, nato pa se z avtomobilom odpravila v Los Angeles. Skupaj so ju opazili že pred meseci, ko sta bila v družbi njegovega prijatelja Tobeyja Maguireja. Ameriški mediji so ob tem opazili, da je Cerettijeva presenetljivo podobna Camilli Morrone, nekdanjemu DiCapriovemu dekletu, in manekenki Kendall Jenner, s katero so ga prav tako povezovali.

