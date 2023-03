Je DiCaprio dvignil starostno mejo pri dekletih? Opazili so ga z 28-letnico.

28-letna Rose Bertram naj bi v družbi 48-letnega Leonarda DiCapria prišla na zabavo v pariškem hotelu, odšla pa naj bi ločeno v razmiku nekaj minut, so poročali tabloidi.

Bae Leonardo DiCaprio was spotted arriving & leaving his friend Richie Akiva’s star studded party on Wednesday (March 1st) night which was held at Restaurant Kúkú in Paris, France. pic.twitter.com/v1ixHqlFIX — Daily Leo DiCaprio (@dailyleodicapri) March 3, 2023

Rose Bertram se je z manekenstvom začela ukvarjati pri 16 letih, pojavila pa se je v kampanjah za L'Oreal, H&M in Agent Provocateur. Julija lani naj bi končala osemletno razmerje z nizozemskim reprezentantom Gregoryjem van der Wielom, s katerim ima petletno hčerko Naleyo, ki se je rodila leta 2018.

Leonardo ni zadovoljen s špekulacijami na račun njegovega ljubezenskega življenja

Nekaj mesecev kasneje so Rose Bertram romantično povezovali z nogometnim zvezdnikom Kylianom Mbappejem, a je poročanja zanikala in zapisala, da se o njej širijo laži. Prav tako pa z nenehnimi šalami in špekulacijami o njegovem ljubezenskem življenju ni bil zadovoljen niti Leonardo, ki naj bi si obupno želel odvreči javno podobo, da hodi samo z ženskami, mlajšimi od 25 let, in se ustaliti v zrelem razmerju.

Wild that Leo Dicaprio’s dating history has spawned ⁦@ONS⁩ style graphs pic.twitter.com/OUeG0GeXKs — Kate Ferguson (@kateferguson4) March 2, 2023

DiCaprio si želi nekaj zrelejšega in "pravega"

"Leo je trenutno zelo samski in ni navdušen nad pompom, ki namiguje, da išče zelo mlade ženske," je za Daily Mail razkril poznavalec in dodal, da "na oddelku za odnose išče nekaj bolj zrelega" in si želi nekaj resnejšega in pristnejšega, nekaj takega, kot je imel s Camilo Morrone, s katero je bil v razmerju od leta 2018 do leta 2022.

Po zvezi s Camilo je Leonardo prekinil vzorec deklet in se videval s 27-letnim supermodelom Gigi Hadid, njuna romanca pa je trajala le nekaj mesecev in naj bi se končala decembra lani.

