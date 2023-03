Nov spor kraljeve družine: kralj Karel izselil Harryja in Meghan iz njune hiše

Kraljeva družina je obvestilo o izselitvi vojvode in vojvodinje Susseške izdala po tem, ko je princ Harry v knjigi Spare podal vrsto obtožb proti družinskim članom. Njun predstavnik je novico potrdil in dodal, da sta svoje stvari že preselila v svoj dom v Kaliforniji.

Deložacije ne moreta preprečiti

"To pomeni konec za Harryja in Meghan v Združenem kraljestvu. Princ Andrew se je ideji o selitvi v Frogmore Cottage upiral, vendar Harry in Meghan deložacije ne moreta preprečiti," je za The Sun povedal vir blizu kraljeve družine.

Frogmore Cottage stoji na posestvu Frogmore v Windsorju, ki ga je leta 2018 Harryju in Meghan kot poročno darilo podarila pokojna kraljica Elizabeta II. Za prenovo nepremičnine z desetimi spalnicami sta porabila 2,4 milijona funtov davkoplačevalskega denarja, ki sta ga kasneje v celoti povrnila.

Hišo z bogato zgodovino je leta 1792 za svoje hčere zgradila kraljica Charlotte, žena kralja Jurija III. Kasneje so tam živeli preživeli sorodniki ruskega carja Nikolaja II., ki so leta 1918, potem ko so druge družinske člane umorili boljševiki, pobegnili v Združeno kraljestvo. Preden je pokojna kraljica hišo podarila princu Harryju in Meghan, so bili v njej nastanjeni člani kraljevega osebja.

Princ Andrew je po obtožbah o spolnem napadu izstopil iz kraljeve družine

Knjiga Spare, ki je izšla januarja in je postala najhitreje prodajana neleposlovna knjiga v Združenem kraljestvu, vključuje trditve, da je princa Harryja fizično napadel njegov brat, princ William. V knjigi je navedeno tudi, da sta tako Harry kot William očeta rotila, naj se ne poroči s Camillo, zdaj kraljico ženo, ki bo po uradnem kronanju dobila naziv kraljica.

Princ Andrew, drugi sin pokojne kraljice, je do zdaj živel v bližnji koči Royal Lodge v Berkshiru. Leta 2019 je po obtožbah, da je spolno napadel aktivistko Virginio Giuffre, odstopil od dolžnosti v okviru kraljeve družine. Obtožbe je sicer večkrat zanikal, v začetku lanskega leta pa se je spor končal s poravnavo v neznani vrednosti denarja.

Kralj Karel, princesa Anne in princ Andrew na pogrebu pokojne kraljice Elizabete II. Foto: Reuters