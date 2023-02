Sestra Meghan Markle vložila tožbo zaradi obrekovanja, od vojvodinje zahteva opravičilo

Samantha Markle v tožbi od sestre Meghan in princa Harryja zaradi obrekovanja med zloglasnim intervjujem z Oprah Winfrey leta 2021 in v biografiji Finding Freedom iz leta 2020 zahteva 60 tisoč funtov (približno 67 tisoč evrov) odškodnine.

Pravi namreč, da je njen ugled, potem ko je nekdanja televizijska igralka podala – kot trdi – "dokazljivo lažne in zlonamerne izjave" o njej in njunem otroštvu, trpel. Meghan Markle je namreč dejala, da je bila izpostavljena "ponižanju, sramoti in sovraštvu".

Samantha Markle serves court papers to royals in defamation suit against Harry and Meghan https://t.co/x85lrRUNaN pic.twitter.com/TdRQCqQMeF — New York Post (@nypost) February 5, 2023

V zadnjih letih je vse bolj kritična do svoje mlajše sestre

Samantha v tožbi zahteva tudi, da princ Harry poda videoizjavo in da vojvodinja v 38 ločenih priznanjih potrdi, da pokojna kraljica Elizabeta II. in kralj Karel III. nista oziroma nikoli nista bila rasista.

Vojvodinja si prizadeva za zavrnitev primera, njen odvetnik Michael J. Kump pa trdi, da njegova stranka ni podala domnevnih izjav, ampak le svoje mnenje, "ki je v vsakem primeru resnično".

V zadnjih letih je Samantha Markle vse bolj kritična do svoje mlajše sestre. Za televizijsko postajo GB News je spregovorila tudi o princu Harryu. "Mislim, da mu primanjkuje empatije, obžalovanja in sramu," je povedala.