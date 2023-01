Spet ob službo? Vroč spor Jeremyja Clarksona in Meghan Markle.

Jeremy Clarkson je leta 2015 udaril enega izmed producentov slavne avtomobilske oddaje Top Gear. Po tem incidentu je BBC pretrgal pogodbo s Clarksonom, ta je nato skupaj s sovoditeljema Richardom Hammondom in Jamesom Mayem odšel na Amazon Prime in začel tam po zelo podobnem konceptu snemati oddajo The Grand Tour. Zelo uspešna je bila tudi njegova serija Clarkson's Farm.

Kontroverzni Britanec je očitno spet blizu tega, da predčasno izgubi službo. Če se bodo navedbe medijev izkazale za resnične, naj bi Amazon Prime predčasno končal produkcijo obeh omenjenih serij oziroma naj ne bi več sodeloval s Clarksonom.

Oh dear. I’ve rather put my foot in it. In a column I wrote about Meghan, I made a clumsy reference to a scene in Game of Thrones and this has gone down badly with a great many people. I’m horrified to have caused so much hurt and I shall be more careful in future.