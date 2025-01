Zaradi požarov, ki divjajo na območju Los Angelesa , so pri Netflixu preložili objavo nove televizijske oddaje z Meghan Markle, ženo britanskega princa Harryja. Oddajo z naslovom Z ljubeznijo, Meghan bodo namesto v sredo objavili v začetku marca, so sporočili iz ameriške družbe za pretočne videovsebine.

Svetovna premiera nove serije o življenjskem slogu Meghan Markle, v kateri vojvodinja susseška med drugim kuha, vrtnari in se druži s prijatelji, bi morala biti to sredo. Vendar pa je Netflix v nedeljo sporočil, da so na zahtevo Markle predvajanje preložili na 4. marec.

"Hvaležna sem svojim partnerjem pri Netflixu, da so me podprli pri preložitvi začetka predvajanja, saj se osredotočamo na potrebe tistih, ki so jih prizadeli požari v moji domači državi Kaliforniji," je v izjavi dejala Markle, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gospodinja na Netflixu

Napovednik za serijo Z ljubeznijo, Meghan prikazuje 43-letno Meghan Markle, kako kuha v domači kuhinji, ureja rože, se preizkuša v čebelarjenju in preživlja čas s slavnimi prijatelji, ki jim daje nasvete za kuhanje in vrtnarjenje na svojem posestvu v Montecitu blizu Santa Barbare, kakšnih 145 kilometrov od Los Angelesa.

Markle se je rodila in obiskovala šolo v Los Angelesu, kjer se gasilci že več dni borijo z uničujočimi požari, v katerih je doslej umrlo 24 ljudi. Ognjeni zublji so uničili številne hiše, tudi znanih igralcev.

Skupaj z možem Harryjem sta pred dnevi obiskala center, kjer so nastanjeni evakuirani zaradi požarov, in pomagala pri razdeljevanju obrokov. Na posnetku, ki ga je na družbenem omrežju X objavila televizija CBS, je videti Meghan in Harryja, kako se pogovarjata z ljudmi in jih spodbujata.

Prince Harry and his wife Meghan Markle, the Duke and Duchess of Sussex, visited the Pasadena Convention Center on Friday, where evacuees of the Eaton Fire are sheltering. Celebrity chefs José Andrés of World Central Kitchen and Roy Choi were also on hand serving meals. pic.twitter.com/op4jP2xgAg — CBS News (@CBSNews) January 11, 2025

