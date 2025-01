Vojvodinja susekška se je lotila novega podviga, v šovu na Netflixu bo kazala, kako skrbi za svoj dom in gospodinjstvo.

Meghan Markle, žena princa Harryja, je z novim letom razkrila svoj nov projekt. 15. januarja na Netflix prihaja šov With Love, Meghan (Z ljubeznijo, Meghan), ki bo po napovedniku sodeč ponujal vojvodinjine nasvete o kuhariji, skrbi za dom in goste.

"Tako vznemirjena sem, da lahko to delim z vami! Upam, da boste v oddaji uživali tako, kot sem jaz uživala v snemanju," je ob premieri napovednika zapisala na družbenih omrežjih.

Oddajo so snemali v Montecitu v Kaliforniji, kjer Meghan in Harry s svojima otrokoma tudi živita, v napovedniku je vojvodinjo mogoče videti, kako kuha, skrbi za čebele, izbira cvetlične aranžmaje in gosti prijatelje, med njimi igralko Mindy Kaling, pojavi pa se seveda tudi princ Harry. "Vedno sem rada iz česa navadnega naredila nekaj več," Meghan reče v napovedniku. "Ljudi presenečam s trenutki, s katerimi jim povem, da mislim nanje."

Novica, da si Meghan Markle želi postati konkurenca Marthi Stewart, ameriški legendi gospodinjskih nasvetov, je pri njenih oboževalcih požela mešane odzive. Medtem ko nekateri na družbenih omrežjih navdušeno komentirajo, da komaj čakajo premiero, so drugi vse prej kot vzhičeni med drugim pripomnili, da nikogar ne zanima oddaja o tem, kako je Meghan Markle "dobra žena".