Sredi aprila je Meghan Markle predstavila prvi izdelek svoje nove blagovne znamke American Riviera Orchard, jagodno marmelado. Ta sicer še ni v prosti prodaji, s kozarčki omejene linije je za začetek obdarila vrsto spletnih vplivnic, ki so se s tem pohvalile na družbenih omrežjih.

Medtem pa je že nekaj časa mogoče kupiti jagodno marmelado s podpisom Buckinghamske palače, ki sicer v svoji spletni trgovini prodaja vrsto različnih izdelkov od marmelad, piškotov in čajev do porcelana, kuhinjskih krp in drugih izdelkov za dom. Jagodna marmelada Buckinghamske palače sicer ni novost, so se pa z njo na Instagramu pohvalili dober teden po predstavitvi Meghanine, zaradi česar so se nemudoma pojavila namigovanja, da je kraljeva družina s tem zbodla vojvodinjo.

"Naša jagodna marmelada je izdelana le iz najboljšega sadja in jo je mogoče uživati na najrazličnejše načine," so zapisali v objavi. Poudarili so, da se njihova marmelada prileže tako zjutraj na kosu opečenega kruha kot ob popoldanskem čaju ali v biskvitnem pecivu.