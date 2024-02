Harry in Meghan sta svojima otrokoma spremenila priimek

Britanski princ Harry in njegova žena Meghan Markle sta se očitno odločila osvežiti svojo javno podobo. Vojvoda in vojvodinja susseška se vse bolj predstavljata kot Sussexa, v začetku tega tedna sta predstavila novo spletno stran sussex.com, kjer naj bi z javnostjo delila novosti iz svojega življenja, da bi poenotila družino oziroma svojo blagovno znamko, pa sta priimek spremenila tudi svojima otrokoma.

Njuna sin Archie in hčerka Lilibet sta ob rojstvu dobila priimek Mountbatten-Windsor, kombinacijo priimkov pokojnih princa Filipa in kraljice Elizabete. Po poročanju ameriških in britanskih medijev pa sta se Harry in Meghan odločila, da otrokoma priimek spremenita v Sussex in tako poenotita družino.

Foto: Guliverimage

"Njuna nova spletna stran je središče za vse, kar počneta, in odraža dejstvo, da ima njuna družina zdaj skupen priimek," je za časopis Times dejal neimenovani vir: "To je zanje zelo pomembno, predstavlja njihovo enotnost in na to so zelo ponosni."

Po drugi strani sta Harry in Meghan zaradi nove spletne strani tudi tarča kritik, češ da se predstavljata kot del kraljeve družine, čeprav sta se od nje namerno oddaljila. Ko sta izstopila iz družine, sta se odpovedala tudi pravici do uporabe kraljevih simbolov, predvsem pa jih ne bi smela uporabljati v komercialne namene, jima očitajo kritiki.

