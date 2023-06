Ostre besede: "Harry in Meghan sta prevaranta"

Bill Simmons, vodja za inovacije in monetizacijo podkastov pri podjetju Spotify, je princa Harryja in Meghan Markle označil za "prekleta prevaranta", potem ko je prejšnji teden v javnost prišla novica, da so Spotify in kraljeva zakonca prekinili sodelovanje.

V skupni izjavi so takrat sporočili, da so se "sporazumno odločili za razhod", potem ko sta Harry in Meghan zanje posnela 12 epizod podkasta Archetypes.

Po poročanju Guardiana pa razlog za prekinitev sodelovanja tiči predvsem v nezadovoljstvu Spotifyja s produktivnostjo kraljevega para, češ da so od njiju pričakovali, da bosta posnela več vsebin.

Ob to se je v svojem podkastu obregnil tudi Bill Simmons. "Želim si, da bi bil vključen v pogajanja o njunem odhodu," je izjavil, "njun podkast bi moral imeti naslov Prekleta prevaranta. Nekoč se moram napiti in vam povedati zgodbo o tem, kako sem prek Zooma skušal Harryju pomagati pri zamislih za njegov podkast. To je sijajna zgodba. K vragu z njima, prevarantoma."

Bill Simmons Foto: Profimedia

Simmons je v preteklosti že javno izrazil nezadovoljstvo z njima. "Živiš v prekletem Montecitu in prodajaš dokumentarce ter podkaste, medtem pa nikogar ne zanima, kaj imaš povedati, razen če se pritožuješ nad kraljevo družino," je v svojem podkastu izjavil januarja lani.

Harry in Meghan sta sodelovanje s Spotifyjem začela leta 2020, ko sta podpisala kar 20 milijonov dolarjev vredno pogodbo. V dveh letih in pol od takrat pa sta posnela le okoli 13 ur vsebin, zato po poročanju ameriških medijev ne bosta dobila "niti približno toliko", kot je pogodba sprva predvidevala.

