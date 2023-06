Na sodišču v Londonu se nadaljuje sodni postopek v primeru odškodninske tožbe več znanih osebnosti proti skupini Mirror Group Newspapers (MGN), lastnici več tabloidov, ki naj bi nezakonito zbirali informacije. Primer, ki je od samega začetka deležen veliko pozornosti, je vrhunec dosegel danes, ko je na prostor za priče stopil britanski princ Harry, mlajši sin kralja Karla III.

Prihod princa Harryja na sodišče:

Sojenje je sicer zaprto za javnost, a je BBC pridobil izjavo, ki naj bi jo Harry podal na sodišču. Začel jo je z besedami, da sta se z ženo Meghan Markle z Otoka v Kalifornijo odselila "predvsem zaradi nenehnih napadov, spodbujanja sovraštva in nadlegovanja tabloidov, ki so se vtikali v vsak vidik najine zasebnosti, to pa je neizmerno načelo najino duševno zdravje in dobro počutje".

"Bala sva se tudi za varnost najinega sina," je dodal.

"Tonil sem vse globlje"

"Nobena skrivnost ni, da je moj odnos s tabloidi v Združenem kraljestvu zelo težaven," je nadaljeval, "po mojih izkušnjah vsakega od članov kraljeve družine postavijo v določeno vlogo. Poskušajo ugotoviti, kakšna oseba si, kakšne težave in skušnjave bi lahko imel, nato pa te začnejo potiskati v vlogo, ki jim najbolj ustreza in ki proda karseda veliko izvodov časopisa."

Foto: Reuters

"V najstniških in zgodnjih dvajsetih letih sem se dejansko ravnal po naslovih in stereotipih, ki so mi jih hoteli pripeti," še piše v izjavi, ki jo je pridobil BBC, "mislil sem si namreč – če že objavljajo te smeti o meni in jim ljudje verjamejo, jih lahko tudi res počnem. Tonil sem vse globlje, tabloidi so me ves čas skušali premamiti, da bi storil kaj neumnega, kar bi lahko dobro prodali. Ko zdaj gledam nazaj, je bilo to njihovo obnašanje skrajno zavržno."

"Kadarkoli sem bil v razmerju, so radi poročali o njegovih podrobnosti, obenem pa ga s pritiski in sejanjem dvomov skušali razdreti," je poudaril, "to počnejo še danes, čeprav sem poročen. Ne razumem, kako bi podrobnosti mojih zasebnih odnosov lahko pripomogle k javnemu dobremu ali vodenju države in s tem bile v interesu javnosti."

Za kaj gre v tej tožbi?

Princ skupaj z več tožniki trdi, da je založnik za pridobivanje informacij o njih uporabljal nezakonite načine, vključno z vdiranjem v telefone, zaradi česar od njega zahtevajo odškodnino.

Harry je v svoji izjavi sodišču pojasnil, kako je začel sumiti, da so mu vdrli v telefon: "Tabloidi so redno objavljali članke o meni, ki so bili pogosto neresnični, obenem pa so bili v njih delčki resnice, ki so jih - tako zdaj mislim - dobili s pomočjo vdiranja v telefone in nezakonitega zbiranja podatkov. S tem so javnosti predstavljali alternativno, izkrivljeno podobo mene in mojega življenja."

Odvetniki Mirrorja so trdili, da so nekatere zgodbe objavili še preden je Harry dobil telefon, medtem ko so bile druge v javnosti že znane.

Foto: Reuters

Ocenil je tudi, da je zaradi tesnih vezi med britanskimi mediji in vlado ugled Velike Britanije na dnu. Medije je obtožil, da od vlade ne zahtevajo odgovornosti, temveč so zaradi zagotavljanja status quo raje povezani z njo. Po poročanju AFP so britanski nacionalni tiskani mediji večinoma desno usmerjeni in naklonjeni konservativcem premierja Rishija Sunaka. Harry je vlado in policijo še obtožil, da se bojijo zahtevati odgovornost od medijev.

Gre za enega od več primerov, ki jih je proti britanskim medijskim skupinam sprožil Harry, odkar je v začetku leta 2020 opustil opravljanje kraljevih dolžnosti in se preselil v ZDA. Marca se je na primer celo pojavil na obravnavi v sojenju proti skupini Associated Newspapers (ANL), založniku časnika Daily Mail.

Prvi visoki član kraljeve družine na prostoru za priče po več kot sto letih

V tem primeru je zgolj podal pisno izjavo, ni pa osebno pričal. V primeru proti MGN je stopil na prostor za priče kot prvi visoki član britanske kraljeve družine po več kot sto letih. Nazadnje je namreč na sodišču, še preden je postal kralj, kot priča v primeru obrekovanja leta 1890 nastopil Edvard VII.

Harry, ki je peti v vrsti za britansko krono, ima težaven odnos z mediji, zlasti odkar sta z ženo Meghan Markle zapustila Združeno kraljestvo. Poleg tožb, ki sta jih vložila, se par večkrat pritožuje nad domnevnimi vdori v zasebnost, za katerimi naj bi stali zlasti fotografi.

Oglejte si še: