Tako se je princ Harry zavrtel na koncertu Beyonce #video

Princa Harryja so posneli, kako se je z ženo in taščo zabaval na koncertu popzvezdnice Beyonce.

Beyonce je pretekli konec tedna kar tri večere zapored nastopila na stadionu SoFi v Inglewoodu v Kaliforniji, na prvem, petkovem koncertu pa je imela še posebej eminentno občinstvo. Iz VIP-lože so jo namreč gledali britanski princ Harry, njegova žena Meghan Markle in njena mama Doria Ragland.

Na družbenih omrežjih so se kmalu pojavile fotografije in videoposnetki družbe, na enem od njih je mogoče videti, kako Harry pleše ob skladbi Love On Top in se objema z ženo.

Harry in Meghan sta se tokrat po dolgem času v javnosti pojavila skupaj, potem ko so vse glasnejše postajale govorice, da v njunem zakonu škriplje. Meghan so sicer prejšnji mesec v družbi prijateljice opazili na koncertu Taylor Swift, medtem ko je bil Harry takrat v Tokiu.

