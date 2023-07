Ameriški tabloid: Harry in Meghan ne živita skupaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zakonu britanskega princa Harryja in Meghan Markle naj bi močno škripalo.

Zaradi pritiska in kritik javnosti, propadlih poslov in družinskih razprtij naj bi bilo v zakonu britanskega princa Harryja in njegove žene Meghan Markle precej napeto. Celo tako zelo, da trenutno ne živita skupaj, poroča ameriški tabloid RadarOnline.

"Poskušata dognati, kaj se je zgodilo," je za tabloid dejal vir blizu paru, "Harry ne spada v Meghanin kičast hollywoodski svet in poskuša spet najti samega sebe."

Zakonca, ki sta se leta 2020 odrekla kraljevim položajem in se odselila v ZDA, sta prejšnji mesec doživela hud poslovni udarec, potem ko se je predčasno končalo njuno sodelovanje s pretočno platformo Spotify.

"Sta pod ogromnim pritiskom, kako financirati svoj razkošen življenjski slog, svoje kalifornijsko domovanje za 14 milijonov dolarjev in ogromne stroške varovanja," je za RadarOnline poudaril neimenovani vir, "ta stres je v kombinaciji s čustveno razrvanostjo močno načel njun odnos."

Po propadu sodelovanja s Spotifyem sta vso svojo pozornost usmerila v drugega digitalnega giganta, platformo Netflix, s katero sta že posnela dokumentarec o svojem odnosu in razprtijah z britansko kraljevo družino. Naslednji projekt z Netflixom pa naj bi bil le Harryjev, po poročanju Page Six namerava (brez žene) odpotovati v Afriko in tam posneti dokumentarec o tej celini.

Več podrobnosti o dokumentarcu ni znanih, je pa jasno, da se projekt ne more začeti, dokler poteka stavka hollywoodskih scenaristov.

