Vojvodinja susseška Meghan je v petek kritizirala "navidezno neskončno strupenost" družbenih omrežij, pa tudi dela medijev, danes poroča britanski BBC. Razkrila je, da je bila med svojima dvema nosečnostma tarča spletnih zlorab in napadov, in se vprašala, zakaj so ljudje tako sovražni.

"Največ nadlegovanj in zlorab na družbenih omrežij in na spletu sem doživljala, ko sem bila noseča z Archiejem in Lili," je po poročanju BBC izjavila Meghan Markle v petek na festivalu SXSW, ki je ob mednarodnem dnevu žena potekal v teksaškem Austinu.

"Razmislite tudi sami o tem in se vprašajte, zakaj so ljudje tako polni sovraštva. To je kruto. V digitalnem prostoru, pa tudi na nekaterih področjih medijev, smo enostavno pozabili na človečnost, in to se mora spremeniti," je dejala pred zbranim občinstvom, med katerim je v prvi vrsti sedel tudi njen mož, princ Harry.

Dodala je, da se zaradi lastnega dobrega počutja zdaj izogiba takšnim komentarjem.

Meghan se je leta 2018 poročila z mlajšim sinom britanskega kralja Karla III., princem Harryjem, s katerim ima štiriletnega sina Archieja in dveletno hčerko Lilibet. Z možem od leta 2020 živita v Kaliforniji in sta, potem ko sta se odpovedala kraljevim dolžnostim in preselila v ZDA, pogosta tarča napadov britanskih tabloidov.