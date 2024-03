Norveškemu kralju v Maleziji vstavili srčni spodbujevalnik

Norveškemu kralju Haraldu so v bolnišnici v Maleziji danes vstavili začasen srčni spodbujevalnik, potem ko se je med počitnicami okužil, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz norveške kraljeve palače. 87-letnega kralja so v torek sprejeli v bolnišnico na malezijskem otoku Langkawi, kjer je bil na počitnicah.