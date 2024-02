Kralj Karel po diagnozi raka: Večino časa so me oblivale solze

Kralj Karel III. se je v sredo srečal z britanskim premierjem, kar je sicer monarhov reden tedenski opravek, a je bil zadnjih nekaj tednov preložen zaradi kirurškega posega, ob katerem so mu odkrili raka.

Poglejte:

Tokrat je britanski kralj ob srečanju s premierjem Rishijem Sunakom spregovoril tudi o občutkih, ki so ga prevevali ob skrb vzbujajoči diagnozi.

Sunak je kralju dejal, da je videti zelo dobro, Karel pa se je ob tem pošalil, da gre za trik z ogledali. Sunak mu je nato v svojem imenu in imenu cele države izrazil podporo, kralj pa je na to odvrnil: "Dobil sem toliko čudovitih sporočil in voščilnic. Večino časa so me oblivale solze."

Rishi Sunak na sprejemu pri kralju Karlu III. Foto: Reuters

Kralja Karla III. so začeli pred dvema tednoma zdraviti zaradi raka, kakšno obliko te bolezni ima, pa ni znano. Pred tem je prestal kirurški poseg zaradi povečane prostate, ob tem pa so mu odkrili raka, ki pa ni povezan s prostato. V istem času je večji kirurški poseg v trebušni votlini prestala tudi njegova snaha, prestolonaslednikova žena Kate, ki uradnih dolžnosti ne bo opravljala vsaj do velike noči.