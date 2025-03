Grožnja Donaldu Trumpu, ki ima rad kralja Karla: "Spet bo izbruhnila revolucija"

"Rad imam kralja Karla," je Donald Trump zapisal v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social in delil članek britanskega medija The Sun, v katerem piše, da želi britanski kralj Karel III. ZDA ponuditi pridruženo članstvo v Britansko skupnost narodov (ang. Commonwealth of nations).

Britanska skupnost narodov oziroma Skupnost narodov, kot je njeno uradno ime, je združenje 56 držav, v kateri so Velika Britanija in njene nekdanje kolonije. Do leta 1964 se je imenovala Britanska skupnost narodov (ang. British commonwealth of nations). Vodja Britanske skupnosti narodov je britanski kralj Karel III. Je kralj 15 držav članic, medtem ko je 36 drugih članic republik, pet članic pa ima na čelu druge monarhe. Članice Skupnosti narodov povezujejo uporaba angleškega jezika ter kulturne in zgodovinske vezi. Glavni instituciji organizacije sta Sekretariat Skupnosti narodov, ki se osredotoča na medvladne odnose, in Sklad Skupnosti narodov, ki se osredotoča na nevladne odnose med državami članicami.

Kot piše The Sun, bo kralj Karel III. med prihajajočim obiskom predsednika Trumpa v Veliki Britaniji predsedniku ZDA predlagal delno članstvo Washingtona v Britanski skupnosti narodov, da bi zmanjšal napetosti med Belo hišo in Kanado sredi njune trgovinske vojne in diplomatskih napetosti. "Meni zveni dobro," je glede zamisli britanskega kralja še zapisal Trump. Britanska skupnost narodov ima trenutno 56 članic.

Britanski monarhi so tudi protokolarni voditelji Britanske skupnosti narodov. Zdaj je to Karel III. Foto: Guliverimage

ZDA bodo prihodnje leto slavile 250. obletnico ameriške revolucije, s katero se je 13 britanskih kolonij v Severni Ameriki osamosvojilo od britanske krone. Izbruhnila je vojna, v kateri so zagovorniki ameriške neodvisnosti s pomočjo Francije premagali britansko vojsko.

Alex Jones proti Donaldu Trumpu: Ponovilo se bo leto 1776

Trumpove besede so razjezile velikega Trumpovega podpornika in enega od najbolj znanih ameriških teoretikov zarot Alexa Jonesa. Ta je v svoji objavi na družbenem omrežju X Trumpu zagrozil s ponovitvijo leta 1776, tj. s ponovitvijo ameriške revolucije.

Donald Trump velja za velikega občudovalca britanske kraljeve družine. To je verjetno vpliv Trumpove mame Mary Anne, ki se je rodila na Škotskem in je bila velika zagovornica britanske monarhije. Na fotografiji: britanska kraljica Elizabeta II. in Trump leta 2018. Foto: Guliverimage

"Imam sporočilo za Donalda Trumpa. Če boš res skušal prisiliti ZDA k pridružitvi Britanski skupnosti narodov, se bo vrnilo leto 1776. Američani so šokirani nad napovedjo predsednika Trumpa, da bo morda poskušal postaviti kralja Karla na čelo ZDA, s čimer bo dobesedno razveljavil ameriško revolucijo iz leta 1776, ki je spremenila potek svetovne zgodovine," je med drugim sporočil Trumpu.