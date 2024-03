Je v tej sliki skrito sporočilo za Ukrajince, kako premagati Rusijo?

Ko je Ukrajini uspelo spomladi 2022 ubraniti Kijev in jeseni istega leta osvoboditi regijo Harkov, so številni na Zahodu optimistično pričakovali uspešno ukrajinsko protiofenzivo v letu 2023. Ta pričakovanja se niso uresničila. Uresničile so se napovedi enega od vojaških blogerjev, Tajvanca Čeng Vej Laja, ki je spomladi lani svaril pred prevelikimi pričakovanja. Njegov predlog je, da bi se morala Ukrajina zgledovati po taktiki ameriškega osamosvojitvenega vojskovodje Georgea Washingtona proti Britancem.

Ukrajinska protiofenziva se je začela junija lani, že po nekaj tednih pa je bilo jasno, da Ukrajincem ne bo uspelo prebiti ruskih obrambnih črt in prodreti do Azovskega morja. Aprila lani je tajvanski vojaški bloger Čeng Vej Laj na družbenem omrežju Twitter (zdaj X) objavil zapis, v katerem je svaril pred prevelikimi pričakovanji.

Pred protiofenzivo Ukrajina ni imela potrebne premoči

Laj, ki je proukrajinsko usmerjen in se na spletu bori proti ruski propagandi, je svaril, da Ukrajina nima premoči pri vojaški opremi v razmerju 3:1 (torej, da bi bile ukrajinske sile trikrat močnejše od ruskih), da bi bila lahko protiofenziva uspešna.

Ukrajincem je namesto protiofenzive predlagal zgledovanje po ameriškem borcu za neodvisnost Georgeu Washingtonu (pozneje tudi prvi predsednik ZDA). Ob tem je Laj na Twitterju objavil sliko Georgea Washingtona, ki prečka reko Delaware (sliko je leta 1859 naslikal ameriški slikar nemškega rodu Emanuel Leutze).

Zakaj je Washington prečkal reko Delaware

Slika upodablja Washingtona, kako z ameriško osamosvojitveno vojsko v noči s 24. na 25. december 1776 prečko reko Delaware. Po prečkanju reke je Washington napadel trdnjavo Trenton, v kateri je bil manjši oddelek najemniških vojakov iz nemške dežele Hessen, ki so jih najeli Britanci. Washington je nemške plačance porazil.

Laj pojasnjuje, da je Washington to akcijo izpeljal, da bi okrepil bojno moralo svojih vojakov, potem ko so jih Britanci teden dni pred tem porazili. Tajvanski vojaški bloger ob tem opozarja, da so v času ameriške vojne za neodvisnost Američani zmagali le v okoli 30 odstotkih bitk (povprečno sedem od desetih bitk so dobili Britanci).

Washington izčrpal Britance z vztrajnostjo

Washington ni zmagal zato, ker bi bil vojaški genij, ampak ker je bil vztrajen in je s svojo vztrajnostjo v sedmih letih vojne izčrpal Britance (ameriška vojna za neodvisnost je trajala od aprila 1775 do septembra 1783, a so se ameriško-britanska pogajanja začela spomladi 1782 po zamenjavi vlade v Londonu).

Podobno je bilo med vojno v Vietnamu, piše Laj, ko je Vietkong izgubil vse bitke proti Američanom, a na koncu zmagal. V dveh vojnah v Afganistanu (proti Sovjetom in Američanom) afganistanski uporniki nikoli niso zmagali v neposredni bitki, a so na koncu slavili.

Samuraj in ščurek

"Razumeti morate, da Ukrajini ni treba zmagati v nobeni bitki, da bi zmagala v celotni vojni. /.../ O Ukrajini ne smemo razmišljati kot o japonskem samuraju, ki lahko ubije Rusijo z enim samim zamahom. Ukrajino bi morali jemati kot ščurka, ki ga ni mogoče zgnesti do smrti. Če bomo še naprej pomagali Ukrajini, bomo nekega dne lahko Rusiji izčrpali zadnjo kapljo krvi," poudarja Laj.

Državam, ki podpirajo Ukrajino, je Laj lani spomladi še predlagal, naj bolj kot o ukrajinski protiofenzivi premišljujejo o tem, kako podpreti ukrajinsko vojno gospodarstvo in ohraniti preskrbo Ukrajine z življenjsko pomembnimi potrebščinami in orožjem.