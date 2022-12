Desničarski skrajnež in avtor teorij zarote razglasil stečaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški radijski voditelj Alex Jones je svetu najbolj znan kot lastnik spletne strani InfoWars, na kateri objavlja oddaje in članke o tako rekoč vseh mogočih teorijah zarote.

Ameriški desničarski provokator Alex Jones, ki je izgubil dve veliki odškodninski tožbi zaradi povzročanja bolečin staršem ustreljenih otrok na šoli Sandy Hook, je v petek razglasil osebni stečaj. V vlogi na sodišču v Houstonu je navedel, da ima od ene do deset milijard dolarjev terjatev, a le od enega do deset milijonov dolarjev premoženja.

Alex Jones je poslušalce svojega medija Infowars obvestil o tem ter jih obenem prosil, naj kupujejo njegove spominke in druge zadeve, da bo lahko oddajal še naprej.

Jones je več let širil teorije zarote glede pokola otrok na šoli Sandy Hook v Newtownu v državi Connecticut leta 2012. Starše, ki so ostali brez otrok, je med drugim označil za plačane igralce, ki delujejo v korist nasprotnikov pravice do orožja v ZDA.

Prepričati mi je uspelo veliko ljudi, ki so staršem nato pošiljali grozilna pisma in celo oskrunili grobove ubitih otrok. Porota v Connecticutu je oktobra družinam, ki so ga zato tožile, odmerila 965 milijonov dolarjev odškodnine, sodnica pa je Jonesu naložila še plačilo 473 milijonov dolarjev kazenske odškodnine.

Že pred tem je porota v Teksasu enemu od staršev prisodila 49 milijonov dolarjev odškodnine, Jonesa pa čaka še najmanj ena tožba.

Razglasitev stečaja je zdaj ustavila nadaljevanje sodnih postopkov v primeru iz Connecticuta, kjer so starši ubitih otrok skušali zablokirati premoženje Jonesa in njegovega podjetja.

"Kot vsako drugo strahopetno Jonesovo dejanje tudi to ne bo delovalo. Sistem za stečaje ne ščiti nekoga, ki namenoma napada drugega. Ne bomo odnehali, dokler ne uveljavimo odločitve porote," je sporočil odvetnik družin pobitih otrok Chris Mattei.

Jones se je iz odškodnin, ki so jih odredile porote, norčeval in trdil, da pač ne more plačati nečesa, česar nima. Njegovo podjetje Free Speech Systems je za stečajno zaščito zaprosilo že julija.