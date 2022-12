Zaradi hvaljenja Hitlerja Elon Musk zvezdnika vrgel s Twitterja

Petinštiridesetletni ameriški raper, ki je svoje ime spremenil v Ye, je namreč objavil vrsto nenavadnih in žaljivih tvitov. V enem izmed njih je objavil simbol, ki združuje svastiko in judovsko zvezdo, poroča BBC.

Musk je svojo odločitev o prepovedi uporabe družbenega omrežja pojasnil v objavi na svojem profilu na Twitterju, kjer je zapisal: "West je kršil naše pravilo proti spodbujanju k nasilju. Račun bo začasno ustavljen."

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.