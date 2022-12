Musk napovedal, da bi brezžični možganski čip v ljudi lahko vgradili v pol leta

Podjetnik Elon Musk je v sredo napovedal, da bi se klinična preizkušanja brezžičnega možganskega čipa, ki so ga razvili v njegovem podjetju Neuralink, na ljudeh lahko začela v šestih mesecih. Podjetje razvija vmesnike za možganske čipe, za katere Musk pravi, da bi lahko invalidnim pacientom omogočili ponovno gibanje in komunikacijo, Musk pa si bo, kot je še dejal, prizadeval tudi za povrnitev vida.

Elon Musk expects Neuralink's brain chip to begin human trials in 6 months https://t.co/MwLRaWNJ81 pic.twitter.com/IN1kwR8BO2 — Reuters (@Reuters) December 1, 2022

V podjetju Neuralink s sedežem na območju zaliva San Francisco in v Austinu v Teksasu so v zadnjih letih izvajali testiranja na živalih, hkrati pa so se trudili za odobritev ameriške uprave za hrano in zdravila (FDA) za začetek kliničnih preskušanj na ljudeh, navaja agencija Reuters.

"Želimo biti izjemno previdni in prepričani, da bo dobro delovala, preden napravo vstavimo v človeka," je dejal Musk v dolgo pričakovani izjavi o tem posebnem čipu.

"Napredek mora biti eksponenten," je še dejal med govorom pred množico izbranih povabljencev na predstavitvi na sedežu Neuralinka, ki je trajala skoraj tri ure, in poudaril hitrost, s katero podjetje razvija svojo napravo.

FDA se na Reutersovo prošnjo za komentar še ni odzvala.

Neuralink can restore vision even if you were born blind 🤯 @elonmusk



pic.twitter.com/zv9MhGs1uU — Pranay Pathole (@PPathole) December 1, 2022

"Mislim, da ljudem lahko povrnemo vid"

Musk je ob predstavitvi še povedal, da bosta prvi dve aplikaciji namenjeni ljudem za obnovo vida in ponovno gibanje mišič za ljudi, ki tega ne morejo storiti. "Tudi, če nekdo nikoli ni videl, če se je rodil slep, verjamemo, da lahko še vedno povrnemo vid," je dejal.

Na zadnji javni predstavitvi Neuralinka, pred več kot letom dni, je sodelovala opica z možganskim čipom, ki je igrala računalniško igro in pri tem razmišljala sama.

A Neuralink-trained monkey doing Telepathic Typing, using just his mind 🤯 @elonmusk pic.twitter.com/PUkFA9qpUi — DogeDesigner (@cb_doge) December 1, 2022

Muskove ambicije so v podjetju, ki ga je lansiral leta 2016, ogromne. Želi razviti čip, ki bi možganom omogočil nadzor kompleksnih elektronskih naprav in sčasoma omogočil, da bi paralizirani ljudje ponovno pridobili motorično funkcijo, z njim pa bi zdravili tudi bolezni, kot so Parkinsonova bolezen, demenca in Alzheimerjeva bolezen. Njegov cilj je tudi, da bi možgani nekoč dosegli raven umetne inteligence.