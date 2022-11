Nov šok za avtorja teorij zarote, čigar sledilci so celo oskrunili otroške grobove

Kazen je Jonesa in njegova glasila pod znamko podjetja Free Speech Systems doletela, ker je po smrti 20 predšolskih otrok in šestih odraslih vztrajno ponavljal, da gre za prevaro in da so starši ubitih plačani igralci, ki želijo skupaj z demokrati Američanom odvzeti orožje.

Sodnica v Connecticutu v ZDA je avtorju teorij zarot Alexu Jonesu, ki mu je porota pred tem že naložila plačilo milijarde dolarjev odškodnine staršem otrok, ubitih v pokolu leta 2012 na šoli Sandy Hook v Newtownu, izrekla še plačilo dodatnih 473 milijonov dolarjev. Jones je po pokolu trdil, da se ta ni zares zgodil in da gre za prevaro. Nekateri od njegovih sledilcev so se celo znašali nad užaloščenimi starši in grobovi ubitih otrok.

Desničarskemu provokatorju Jonesu je porota v Teksasu, ki je odločala v tožbi staršev, avgusta izrekla 50 milijonov dolarjev odškodnine. Porota v Connecticutu, kjer se je zgodil zločin, mu je nato oktobra naložila še 965 milijonov dolarjev odškodnine.

Sodnica Barbara Bellis je temu zdaj dodala skoraj pol milijarde dolarjev. "Dokazno gradivo potrjuje, da so bila dejanja tožene stranke namerna in zlobna in povsem jasno je bilo, da bodo povzročila škodo s širjenjem vsebin med širokim občinstvom," je zapisala.

Kazen je Jonesa in njegova glasila pod znamko podjetja Free Speech Systems doletela, ker je po smrti 20 predšolskih otrok in šestih odraslih vztrajno ponavljal, da gre za prevaro in da so starši ubitih plačani igralci, ki želijo skupaj z demokrati Američanom odvzeti orožje. Jones je začel dobivati vse več poslušalcev in s tem tudi več oglasov in denarja.

Jones trdil, da gre za napad na svobodo govora

Nekateri od njegovih sledilcev so se nato znašali nad užaloščenimi starši. V Connecticutu so ga tožili starši ubitih otrok in agent FBI, ki so bili tarča groženj s smrtjo, ženskam so grozili s posilstvi, nekateri pa so se znesli tudi nad grobovi ubitih otrok.

Jones je ves čas ostal kljubovalen in trdil, da gre za napad na svobodo govora v ZDA. Napovedal je pritožbe, saj, kot pravi, nima niti približno toliko denarja, da bi lahko poravnal izrečene kazni. Imel naj bi zgolj dva milijona dolarjev. Njegovo podjetje Free Speech System je medtem že vložilo prošnjo za stečajno zaščito.

Neodvisen forenzični računovodja je sicer na sojenju v Teksasu zagotovil, da sta Jones in njegovo podjetje vredna skupaj 270 milijonov dolarjev.