Putinov nizozemski zaveznik: Zahodu vladajo kuščarji iz vesolja

Thierry Baudet je provokativni nizozemski politik, ki je velik občudovalec Vladimirja Putin in stiska pesti za njegovo zmago v vojni z Ukrajino. Nasprotniki mu zato očitajo, da je vazal Kremlja in Putinov mandžurski kandidat.

Pred ruskim napadom na Ukrajino je imel ruski predsednik Vladimir Putin med zahodnoevropskimi desničarji številne občudovalce. Tako sta ga med drugim hvalila Francozinja Marine Le Pen in Italijan Matteo Salvini. Po izbruhu vojne sta se začela posipati s pepelom ter sta obsodila ruski napad na Ukrajino.

Baudet ostaja zvest Putinu

Salvini je sicer spet bolj na moskovski liniji, saj nasprotuje zahodnim sankcijam proti Rusiji, češ da so neučinkovite in škodijo Italiji. Putinu je še vedno naklonjen tudi nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi. Je pa – vsaj na besedni ravni – velika podpornica Ukrajine nova italijanska premierka Giorgia Meloni, čeprav je bila v preteklosti tudi Putinova občudovalka.

Toda med zahodnoevropskimi desnimi politiki, ki so v preteklih letih s svojim nasprotovanjem islamizmu in množičnim migracijam želi velike uspehe, je tudi nekdo, ki ne samo da ni obsodil ruske invazije na Ukrajino, ampak jo celo upravičuje in podpira. To je nizozemski politik Thierry Baudet.

"Putin se bori proti ameriški globoki državi"

Tako je Baudet, ki je vodja stranke Forum za demokracijo (FvD) in njen poslanec v nizozemskem parlamentu, marca letos na svojem računu na Twitterju zapisal, da je Ukrajina že kar nekaj let "v lasti ameriške globoke države" in da Ukrajini zdaj "dobesedno vlada klovn (mišljen je seveda Volodimir Zelenski, op. p.) kot politični voditelj". Zatrdil je tudi, da Ukrajina, ki ji iz ozadja vlada Cia, dejansko predstavlja grožnjo Rusiji.

Baudet je letos septembra s provokativnim govorom o kulturnem marksizmu in globoki državi tako razjezil ministre nizozemske vlade, da so protestno zapustili parlament:

Letos poleti je Baudet prebral Putinovo biografijo. Ko jo je prebral, je po poročanju Euronewsa prišel do sklepa: "Putin je velik junak! Kar počne v Ukrajini, je junaško dejanje. Bojuje se proti globoki državi v Ukrajini. /.../ Globalisti sovražijo uspehe ruske vojske, sovražijo Putinovo superiorno inteligenco."

Baudet proti Ukrajini že leta 2016

Seveda ni čudno, da mu številni na Nizozemskem očitajo, da je kremeljski vazal. Henk Otten, nekdanji član FvD, je februarja letos Baudeta označil kot Putinovega mandžurskega kandidata.

Baudetove povezavo z Rusijo so stare že nekaj let. Leta 2016 je bil Baudetov FvD poleg nizozemske satirične spletne strani GeenStijl sopobudnik nizozemskega nezavezujočega referenduma o pridružitvenem sporazumu med EU in Ukrajino.

Stiki s Putinovim človekom

Nasprotniki sporazuma so bili uspešni, saj je – na veliko veselje Kremlja – 60 odstotkov udeležencev referenduma zavrnilo sporazum. Tako je Nizozemska sporazum ratificirala šele leta 2017, eno leto po referendumu. Baudet je že v času referenduma hvalil Putina in grajal Ukrajino.

Baudet je velik občudovalec Putinove Rusije. Leta 2018 se je srečal z Alekdandrom Duginom, ki velja za nekakšnega Putinovega ideologa. Foto: Reuters

Navezal je tudi stike z Rusom Vladimirom Kornilovim. Ta je pred referendumom iz Kijeva, kjer je vodil neki ruski inštitut, prišel na Nizozemsko in kot menda neodvisen strokovnjak dajal intervjuje nizozemskim medijem. V izjavah je seveda raztrgal sporazum med EU in Nizozemsko.

Baudet o zlobnih kuščarjih

Aprila 2020 je v javnost pricurljala vsebina Baudetovih sporočil njegovim strankarskim kolegom prek aplikacije WhatsApp. Kot piše bruseljski spletni medij Euobserver, je Baudet v njih med drugim Kornilova opisal kot človeka, ki dela za Putina. Po razkritju sporočil je Baudet zatrjeval, da so vzeta iz konteksta.

Nedavno je Baudet znova dvignil veliko prahu v državi mlinov na veter, ko je v intervjuju za ameriški podkast Geopolitics&Empire dejal, da svetu vladajo zlobni kuščarji. Pozneje je pojasnjeval, da ni mislil dobesedno, ampak je kuščarje uporabil kot prispodobo.

Prihod teoretika zarote v Amsterdam

Teorija zarote o kuščarjih ni Baudetova pogruntavščina. Že pred leti si jo je izmislil britanski teoretik zarot David Icke. Po tej teoriji zarote svetu vladajo kuščarji, ki so prišli na Zemljo iz vesolja in prevzeli človeško podobo.

FvD je s svojim nasprotovanjem islamu in množičnim migracijam velik tekmec Stranki za svobodo (PVV) Geerta Wildersa. FvD je leta 2019 prehitel Wildersovo stranko na volitvah za nizozemski senat in Evropski parlament, na lanskih volitvah v predstavniški dom nizozemskega parlamenta pa je bil Wilders spet uspešnejši kot Baudet. Foto: Reuters

Icke, ki ga nizozemska judovska organizacija CIDI obtožuje antisemitizma in zanikanja holokavsta, bo novembra letos prišel na Nizozemsko, kjer bo eden od govorcev na shodu, ki ga v Amsterdamu pripravlja organizacija Samen voor Nederland (sl. Skupaj za Nizozemsko). Ta organizacija, ki so jo leta 2021 ustanovili nasprotniki vladnih ukrepov proti širjenju covid-19, trdi, da Icke ni antisemit in zanikovalec holokavsta.

Parlament za osem dni utišal Baudeta

Zaradi intervjuja in ker ni razkril vseh svojih prihodkov, je nizozemski parlament Baudetu za osem dni vzel pravico do govora na sejah parlamenta. Je pa obdržal glasovalno pravico.

Baudet, ki se sam razglaša za teoretika zarote, že nekaj let buri duhove z načrtno provokativnimi izjavami. Tako je za napad na New York in Pentagon, ki ga je 11. septembra 2001 izvedla islamistična teroristična mreža Al Kaida, dejal, da je v resnici delo vlade ZDA.

Kulturni marksisti, globalisti in globoka država

Prepričan je tudi v načrtno zaroto kulturnih marksistov, s katero hočejo uničiti Zahod. Tudi za EU pravi, da je kulturno-marksistični projekt za uničenje evropske civilizacije. Seveda je tudi zagovornik izstopa Nizozemske iz EU. Ima se tudi za borca proti globalistom in globoki državi.