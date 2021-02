Je ta ženska novi strah in trepet liberalne Amerike?

"Rad jo imam. /…/ Z njo ni dobro češenj zobati. Z njo ni dobro češenj zobati." To so besede, ki jih je letos januarja na shodu v Georgii izrekel odhajajoči predsednik ZDA Donald Trump. Niso bile namenjene njegovi ženi Melanii, ampak republikanski kongresnici Marjorie Taylor Greene, ki je bila ena od govornic na shodu.

Republikanska zvezda prihodnosti?

Trump je nad Greenovo, ki je njegova zvesta in goreča podpornica, navdušen in jo ima za republikansko zvezdo prihodnosti. Če so Trump in vneti trumpisti navdušeni nad Greenovo, pa so v demokratskem taboru nad njo dobesedno zgroženi.

Greenova je namreč privrženka Qanonovega kulta (ta kult širi teorijo zarote, da ZDA vlada pedofilska satanistična sekta) ter zagovornica in razširjevalka drugih teorij zarote, ki jih na spletnih družbenih omrežjih kar mrgoli.

Teorija zarote o lasersko podtaknjenih požarih

Novembra 2018, ko so se v kalifornijskih gozdovih razbesneli hudi požari, je Greenova na svojem račun na Facebooku objavila zapis (tega je pozneje izbrisala), v katerem je ugibala, ali so morda požare zanetili laserski žarki iz laserjev, ki so na "vesoljskih solarnih generatorjih".

Greenova še vedno glasno trdi, da je na lanskih predsedniških volitvah v resnici z veliko prednostjo zmagal Donald Trump. Medtem ko so demokrati proti Trumpu zaradi vdora njegovih podpornikov v kongres 6. januarja vložili novo ustavno obtožbo, je Greenova vložila zahtevo po ustavni obtožbi Joeja Bidna, ki je komajda postal predsednik. Foto: Reuters

Ob tem je namigovala, da je morda v ozadju teh lasersko zanetenih požarov takratni demokratski guverner Kalifornije Jerry Brown ali investicijska banka Rothschild. "Kaj pa jaz vem? Jaz samo rada veliko berem," je končala svoj zapis Greenova.

Očitki o antisemitizmu

Zaradi omembe banke Rothschild, ki ima pogosto glavno in zloveščo vlogo v različnih antisemitskih teorijah zarote, zdaj z levice nanjo letijo očitki, da je protijudovsko usmerjena.

Že pred tem, leta 2017, je po poročanju ameriške televizije NBC Greenova, ki je premožna solastnica družinskega gradbenega podjetja (ustanovil ga je njen oče) in mama treh otrok, kot "dopisnica" spletne strani American Truth Seekers (sl. Ameriški iskalci resnice) med drugim večkrat podprla teorijo zarote, da je Hillary Clinton načrtno morila svoje politične nasprotnike.

Vneta zagovornica orožja

Greenova, ki je velika zagovornica pravice do nošenja orožja, je na omenjeni spletni strani tudi razglabljala o tem, da so v ozadju morilskih strelskih pohodov v Las Vegasu oktobra 2017 in na srednji šoli v Parklandu na Floridi februarja 2018 ljudje, ki želijo odpraviti ustavno pravico do nošenja orožja.

Greenova zasleduje Hogga:

Eden od preživelih po strelskem pohoda v Parklandu, dijak David Hogg, je pozneje postal zelo dejaven v gibanju za strožji nadzor nad prodajo orožja. Ko je marca 2019 Hogg prišel v Washington, da bi sodeloval na eni od sej v kongresu, mu je na poti do kongresa sledila Greenova.

Podpora usmrtitvam demokratskih politikov

Greenova, ki je imela ob sebi snemalca, je v Hogga vrtala z različnimi vprašanji, ga spraševala, zakaj napada ustavno pravico do nošenja orožja, ga obtožila, da je Sorosov plačanec, in mu očitala, da je strahopetec.

S tem se seznam dejanj, zaradi katerih gredo demokratom lasje pokonci, še ne konča. Kot je pred dnevi poročal CNN, je Greenova leta 2019 in lani večkrat nakazala podporo usmrtitvam pomembnih demokratskih politikov.

"Krogla v glavo" Pelosijevi?

Januarja 2019 je tako Greenova na Facebooku všečkala objavo, v kateri je med drugim pisalo, "da bi bila krogla v glavo hitrejši način za odstavitev" demokratske predsednice predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi.

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je Greenovi velik trn v peti. Poleg Pelosijeve je bila zadnja leta pogosta tarča Greenove nekdanja prva dama ZDA Hillary Clinton. Foto: Reuters

Na Facebooku je tudi všečkala objave, da bi bilo treba usmrtiti tiste agente FBI, ki so po njenem mnenju del globoke države, ki se boju proti Trumpu.

Vislice za Clintonovo in Obamo?

Ko je aprila 2018 na svojem računu na Facebooku udrihala čez iranski jedrski sporazum, ki ga je leta 2015 sklenil takratni predsednik ZDA Barack Obama, jo je nekdo v komentarju vprašal: "Ju lahko zdaj obesimo?? Mislim H & O???" (mišljena sta Hillary Clinton in Obama, op. p.).

Greenova je odgovorila: "Oder se pripravlja. Igralci so postavljeni na svoja mesta. Moramo biti potrpežljivi. To je treba izpeljati brezhibno, ker ju bo drugače liberalni sodnik oprostil."

Greenova zavrača avtorstvo nekaterih objav

Ko je CNN povprašal Greenovo glede njenih objav na Facebooku, je novopečena kongresnica na svojem računu na Twitterju objavila izjavo, v kateri ni zanikala zgoraj omenjenih izjav in všečkov, ampak je zapisala, da njen račun na Facebooku upravljajo številni ljudje.

Greenova je velika podpornica skrivnostnega Qanona in njegovih teorij zarote, ki so se zadnja leta razširile po družbenih omrežjih. Najbolj znana je teorija zarote, po kateri ZDA vlada pedofilska satanistična sekta, katere člani so številni demokrati, med drugim Clintonova. Foto: Reuters

"V teh letih sem imela skupine ljudi, ki so upravljali moj račun. Številne objave so bile všečkane, številne objave so bile deljene. Nekatere ne predstavljajo mojih stališč. Zlasti tiste, ki jih bo CNN širil po spletu," je razložila.

Lahka zmaga na volitvah

Kljub takšnim objavam na Facebooku (oziroma morda prav zaradi njih) je bila Greenova lani novembra izvoljena v predstavniški dom kongresa. V kongresu zastopa 14. volilno okrožje v zvezni državi Georgii. To okrožje velja za zelo naklonjeno republikancem, zaradi česar Greenova na volitvah ni imela velikih težav.

Še zlasti po tem, ko je septembra lani svojo kandidaturo umaknil demokratski kandidat Kevin Van Ausdal. Greenova je na koncu dobila 75 odstotkov glasov.

Največja nočna mora za demokratično socialistko AOC.

Pred volitvami je dvigala prah z objavo fotografske zlepljenke, na kateri je imela v rokah avtomatsko puško, na fotografiji pa so bili še obrazi znanih levo usmerjenih demokratskih kongresnic Alexandrie Ocasio-Cortez (AOC), Ilhan Omar in Rashide Tlaib.

Greenova je po svoje republikanski odgovor na newyorško kongresnico Alexandrio Ocasio-Cortez. Ta je zdaj ena od najglasnejših zagovornic zahteve, po kateri bi Greenovo in druge republikanske kongresnike, ki naj bi spodbujali napad Trumpovih podpornikov na Kapitol, izključili iz kongresa. Foto: Reuters

Na fotografiji je bil še napis "Squad’s worst nightmare" (sl. Največja nočna mora enote). Squad oziroma enota je vzdevek za šest demokratskih kongresnikov oziroma kongresnic, med katerimi so tudi tri zgoraj omenjene (AOC, Omar, Tlaib). Facebook je po pritožbah, da fotografija spodbuja k nasilju, to na koncu odstranil.

Ustavna obtožba proti Bidnu

Greenova je veliko pozornosti požela tudi s tem, da je 21. januarja letos, dan po predsedniški inavguraciji demokrata Joeja Bidna, vložila zahtevo za njegovo odstavitev. V zahtevi je med drugim zapisala, da si ZDA ne morejo dovoliti, da bi imele predsednika, ki bi bil pripravljen zlorabljati oblast in ga bodo tuje vlade ter kitajska in ukrajinska energetska podjetja zlahka kupila.

Glede na to, da imajo demokrati vsaj do januarja 2023 večino tako v predstavniškem domu kongresa kot v senatu, njena zahteva po odstavitvi oziroma ustavni obtožbi proti Bidnu za zdaj nima možnosti za uspeh.