V ZDA se seli še en evropski princ

Združene države Amerike očitno postajajo zatočišče za odpadniške člane kraljevih družin. Po britanskem princu Harryju, ki si je z ženo Meghan Markle in otrokoma tam ustvaril svoj novi dom, se namerava čez lužo odseliti tudi danski princ Joachim z ženo Marie ter njunima otrokoma Atheno in Henrikom.

Kot poroča danski tabloid B. T., naj bi se danski princ z družino v ZDA odselil, ker je v Washingtonu dobil novo službo. Delal naj bi v obrambni industriji, več podrobnosti za zdaj ni znanih. Trenutno sicer z družino živi v Parizu, kjer je vojni ataše na danskem veleposlaništvu. Ta mandat se mu izteče junija prihodnje leto, sledila pa naj bi selitev v ZDA.

Princ Joachim ima z ženo Marie sina in hčerko, iz prejšnjega zakona pa dva sinova. Foto: Guliverimage

Že 1. januarja 2023 pa bo začel veljati odlok danske kraljice Margarete II., Joachimove matere, po katerem njegovi štirje otroci, dva iz prvega in dva iz drugega zakona, ne bodo več princi in princesa. Odločitev, da otrokom svojega mlajšega sina odvzame kraljeve nazive, je danska monarhinja sporočila septembra letos in s tem precej vznejevoljila Joachima ter njegovo zdajšnjo in tudi nekdanjo ženo Alexandro.

Vsi so za medije izjavljali, da so "žalostni in šokirani", "nesrečni" in da "ne razumejo" te odločitve, nato pa so se iz kraljeve palače oglasili z uradnim pojasnilom kraljice.

"Moja odločitev o uporabi nazivov za otroke princa Joachima je požela ostre odzive. Seveda se me je to dotaknilo, toda ta odločitev je bila sprejeta že pred dolgo časa," je zapisala Margareta.

Kraljica Margareta II. Danska z vnuki Foto: Guliverimage

"Ko si na prestolu že 50 let, je razumljivo, da gledaš tako v preteklost kot prihodnost. Moja dolžnost in želja je, da se monarhija prilagaja sodobnosti. Včasih to terja težke odločitve, najti pravi čas zanje pa je vedno zahtevno," je nadaljevala, "kraljevi naziv s seboj prinese vrsto obveznosti in nalog, ki bodo v prihodnje omejevale manj članov kraljeve družine."

"Ta prilagoditev se mi zdi nujna, da obvarujem prihodnost monarhije. Odločitev sem sprejela kot kraljica, mati in babica, sem pa kot mati in babica podcenila čustva mlajšega sina in njegove družine. To je povzročilo veliko vznemirjenja, za kar mi je žal. Nobenega dvoma ni, da sta mi moja otroka z družinama v veliko veselje in ponos," je še zapisala kraljica, ki je med Danci izjemno priljubljena, po anketah ima pri njih kar 80-odstotno podporo.

